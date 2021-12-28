3人平分5萬元…資深公關爆「真實行情」幫喊冤：瑞莎妳給太多了啦

▲瑞莎被指控斂財，資深公關看不下去幫忙說話。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者黃可昀／綜合報導

女星瑞莎傳出斂財風波，旗下已有8名體操選手解約，事件起因全是4月有一篇Dcard文章爆料，瑞莎帶團一場商演30萬，3名選手加起來卻只有拿到5萬，引發外界熱議。資深公關「我是崴爺」表示，「依我多年舉辦記者會、公關活動的經驗…瑞莎，妳真的給太多了啦！！」

粉專「我是崴爺」稍早PO文指出，瑞莎被家長指控一場表演30萬，卻只分給選手5萬，3名主演選手分下來大約一人1.6萬，至於其餘的25萬去哪了？瑞莎則說「這些錢會在選手之後有需要時，用在選手身上」，遭家長質疑瑞莎斂財，這些表演收入是否已被私吞？

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▲內行人看瑞莎事件覺得超冤枉。（圖／翻攝自臉書／瑞莎）



「我是崴爺」表示，「之前幫廠商找過啦啦隊選手表演，一整團演出才報20000」，家長身為外行人當然不懂，自己去接接看商演就知道，「應該沒有人會付16000給你喔」，瑞莎撥出5萬元分給選手已經超出行情，他甚至覺得瑞莎給得太多了，「瑞莎帶著他們曝光、賺零用錢，被說是斂財…看了也是無言。」

網友紛紛留言，「同意，不然讓選手去上電視通告看看可以拿多少就知道了」、「跑個通告才3000欸， 五萬超多」、「她給選手五萬爆多…」、「選手沒有知名度能接商演，師父幫妳累積表演經驗跟打名氣，還能實拿一萬多，天底下這麼好的事情還不珍惜」、「給不出名的選手五萬真的爆多！我在媒合活動的表演團體，如果不出名的報兩萬都會被主辦單位直接無視。」