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看網路學「衛生紙切半」他一刀下去秒悲劇　網笑：夢想與現實差距

▲▼學別人「衛生紙切半用」！他菜刀一剁悲劇了　7千人笑炸。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲看網路學「衛生紙切半用」，他一刀下去悲劇了。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／趙蔡州報導

有些人在使用衛生紙時，會把衛生紙切成兩半，藉此減少使用浪費。一名網友日前在臉書分享，他看到有許多人把衛生紙「切半再使用」，因此拿出菜刀、麵包刀想要效仿，結果切面像狗啃一樣，地上還出現一大團碎屑，讓他苦笑「有人推薦哪款刀子，切這個很順利嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，他在社團看到有許多人推薦一款衛生紙，自己買來使用後也覺得很好用，因為紙張的品質相當堅韌，他認為使用一次不必用到整張，加上看網路上有許多人會「切半再使用」，所以他決定效仿把衛生紙切半，不料結果相當慘烈。

▲▼學別人「衛生紙切半用」！他菜刀一剁悲劇了　7千人笑炸。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲網友分享成功的例子。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

照片中可以看見，原PO雖然切開了衛生紙，但切面相當不平整，像是狗狗瘋狂啃過一樣，地板上還掉下許多碎屑。原PO說，「先說我有磨過刀，中間是因為我切的不耐煩拿麵包刀鋸，自作聰明以為這樣比較快」、「有人推薦哪一款刀子切這個很順利嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，還有人貼出成功切開的照片，有人說「這樣切衛生紙好像蠻治癒的」、「那個成功案例的刀超級利，真的不是一般人可以跟風的」、「原來不是隨便切都會成功的，感謝你的實驗精神」、對不起我笑了，好有實驗精神」、「這就是想像和現實的差距」。

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