找到最後一名失蹤者！南韓光州崩塌公寓傳好消息　搜救犬聞到味道

▲消防人員持續在光州興建中的倒塌公寓進行搜救、開挖工作，稍早發現最後一名失蹤者。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市一處由HDC現代產業開發興建中的公寓大樓「花亭現代IPARK」從1月11日下午3時傳出201棟外牆坍塌後，消防當局持續針對失蹤的6名工人展開搜救行動，如今終於傳出好消息，稍早終於透過搜救犬發現最後一名失蹤者，目前當局正進行相關開挖工作，以便順利抬出最後2名失蹤者的遺體。

根據韓媒《News1》，南韓中央事故收拾本部、地域事故收拾統合對策本部今（7）日中午12時40分召開緊急記者會表示，消防當局於稍早的上午11時50分在27樓2號線外牆窗戶內側2公尺處發現疑似失蹤者的身體部位。

報導指出，搜救人員為了能順利抬出本月1日在26樓發現的第4名失蹤者，便貫通27樓的混凝土心牆，並投入小型挖土機開挖剷除多餘磚瓦，同時進行剩餘失蹤者的搜救工作，然而在過程中，搜救犬對失蹤者遺體表現出反應，在消防隊員除去障礙物後，順利發現最後一名失蹤者，該名失蹤者與第4名失蹤者之間的直線距離只有2公尺。

消防當局研判，最後一名失蹤者應該早已死亡，目前正在全力掌握其確切身份。

據悉，消防當局於本月4日上午11時10分在28樓2號線主臥房處發現第5名失蹤者的頭部、工作帽。光州消防當局相關人士表示，目前已確切掌握6名失蹤者的具體位置，其中4名失蹤者已順利完成搜救（皆已死亡），剩餘2名失蹤者還未被成功抬出。

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