貓纜走春玩透透！初一到初三發招財金、春聯　每天限量100份添好運

▲貓空纜車。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

最強春節走春行程在這裡！貓空纜車與指南宮於2月1日（初一）至3日（初三），合推「福虎生風迎新春 貓纜送福添好運」活動，邀請大家走訪貓空地區，順路將動物園及登山步道玩透透，在新的一年登高望遠同時，瑞「虎」豐年、如「虎」添翼。

台北捷運公司表示，今年2月1日至3日止，每日上午10時至下午4時，財神爺將在纜車動物園站帶來無限驚喜，不定時出現站內或站外候車區，發放糖果或應景招財禮，其中應景招財禮包括貼有2枚5元硬幣的新春發財金、書畫大師陳陽春老師所繪製印刷的虎年春聯，每日限量各發放100份，讓大家開開心心討吉利。

而貓空一向為熱門旅遊景點，台北捷運公司指出，玩遍三貓很容易，貓空纜車沿線景色更是美不勝收，等著民眾出遊，把握美好的相聚時光。

●纜車動物園站

來貓空遊玩，怎麼可能少了大小朋友都喜愛的動物園？只要一入園，就像進入大自然的生態世界，依照喜好跟時程安排，近距離觀察動物明星們。虎年當然別忘了熱帶雨林區的孟加拉虎，感受猛虎出山的氣勢；可前往無尾熊館看看正在睡覺的無尾熊，非洲動物區有親緣關係最接近人類的黑猩猩，大貓熊館則有認真吃竹子的可愛貓熊，還有鳥園、企鵝館等，都讓人流連忘返、不想離園。

●纜車指南宮站

貓纜指南宮站旁有綠光平台，鄰近南北大縱走的起始點，而香火鼎盛的指南宮，其規模宏偉莊嚴，雕繪精巧金碧輝煌，是信徒必訪景點，沿著步道及石階慢慢向上，相當適合漫遊健行。您可於指南宮誠心拜拜祈福外，還能一覽視野遼闊的臺北盆地，遠離城市喧囂。

●纜車貓空站

CP值超高的活動在這裡！想踏進旅客無法進入的纜車禁區？想知道如何維護保養？貓空纜車自即日起，推出全國各國中、小學平日校外教學活動，於貓空站儲車區特別設置「換纜主題區」，大方展示纜車營運維修及認識換纜過程，優惠價每人只須100元（原價600元），富含知識遊程及互動體驗，預約詳情請至貓空纜車官方網站查詢（[連結]）。

最後，台北捷運公司介紹，貓空站附近有樟樹及樟湖環狀步道，還有樟山寺、天恩宮、茶推廣中心、張迺妙茶師紀念館等著名景點，山上魯冰花及櫻花正值綻放花期，美景盡入眼簾，可依據時間和腳程作適度安排，走累了可搭乘貓空遊園公車，隨興挑選茶館品茗或餐廳享用茶餐點，享受慢活山林旅程。