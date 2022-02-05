「滑手機跌倒」成NG行為第一名　北捷派「柴犬大使」提醒低頭族

▲柴語錄柴犬貼心提醒行走安全圖樣。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司統計，2021年旅客跌倒受傷數據，其中以「因未專注（分心使用手機、行走時未踩穩）導致受傷」約占42.73％，成為車站內日常NG行為第一名，因此首次規劃「柴語錄」柴犬擔任安全宣導大使，在市政府捷運站的閘門、地板處提醒民眾「行進間不要低頭」，可愛耍萌的圖樣，提醒民眾行走安全。

台北捷運市政府站近日被Q版柴犬包圍，台北捷運公司表示，因為近日有旅客於車站內行走、上下樓梯時，發生使用手機分心，造成自身或他人跌倒受傷的情況。

北捷統計2021年旅客跌倒受傷數據顯示，因未專注（分心使用手機、未留意環境、行走時未踩穩等）所導致受傷約占42.73％，受他人影響而受傷的也約占14.54％，行走時看手機成為最影響自身安全的NG行為，呼籲旅客到安全定點時再拿手機。

北捷指出，現在可於市政府站與「柴語錄」柴犬相見歡，鮮明活潑的柴犬圖案，提醒旅客搭車時，上下樓梯及行進間不要看手機，同時利用閘門電子看板、月台電視、車站及車廂內宣導海報、旅客資訊顯示系統（跑馬燈）、廣播、「台北捷運GO」APP、台北捷運FB粉絲頁等管道持續宣導，以保障自身及他人安全。