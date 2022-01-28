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「僥倖心態」4度酒駕還撞車！宋少卿丟了相聲舞台　過年前被起訴

▲▼宋少卿酒駕。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藝人宋少卿第4度酒駕被查獲，獲准交保3萬元後受訪坦承「僥倖心態」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿去年又因第4度涉嫌酒駕被查獲，這次不但撞上計程車，酒測值更高達0.95毫克，他被移送新北地檢署複訊後，獲准交保3萬元，當時受訪表示「抱持僥倖的心態，非常對不起」，有網友修改網路維基百科，將宋少卿冠上「酒駕慣犯」臭名，檢方偵辦後認定事證明確，今在春節前最後上班日，依公共危險罪嫌起訴宋少卿。

本案發生於去年（2021年）12月28日凌晨，宋少卿（53歲）和朋友在新北市板橋區KTV聚會結束，酒後開車從地下停車場駛入板橋區南門街與府中路口，不慎追撞1輛停等紅燈的小黃，所幸車速不快、無人傷亡。

但宋少卿下車處理被認出，因渾身酒氣，到場警員對他做酒測，發現呼氣酒精濃度高達每公升0.95毫克，將他依公共危險罪嫌送辦，當天上午檢方複訊後，諭知他交保3萬元。

宋少卿辦妥交保手續後黯然受訪，表示結束聚會就叫了代駕，他自行開出停車場準備跟代駕會合，不料「在這一小段路上，發生了輕微擦撞。即使是叫了代駕，也應該全程交由代駕駕駛，這才是安全駕駛；一點點小小的僥倖心態，造成大家困擾，非常抱歉、對不起！」

檢方偵辦認為事證明確，今依公共危險罪嫌起訴宋少卿。宋少卿前3次酒駕有2次被判罰或判刑紀錄，分別在2002年7月與2004年4月，2次都距離他在北市南港住處不遠，各約1公里和200公尺，且酒測值都不低，各0.81毫克與0.98毫克。

不過宋少卿這次酒駕也讓相聲瓦舍的老搭檔馮翊綱憤怒，批宋少卿「相聲可以不說，戲可以不演，做人怎麼可能做成這樣，絕對不行，我們跟大家是站在一起的，絕對不會姑息遮掩酒駕累犯！」並宣布2022年新戲「絕對不會有宋少卿出現在台上！」

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