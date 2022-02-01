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男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

▲▼消防員,打火,救火,示意圖,警消,消防。（圖／CFP）

▲消防員接到報警，到場才知是烏龍。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

鄰居之間熱心互助，卻變成糗事一樁！江蘇常洲一名男子住在社區大樓，外出時聞到樓到內有濃重的「煤氣味」，以為出了什麼事，嚇得趕緊報案。沒想到，消防人員到場後，才發現是誤會一場，令人哭笑不得。

綜合陸媒報導，這名男子打電話報警，向警消人員告知，走廊可以聞到濃重的煤氣味，不曉得人要不要撤離。由於男子住在23樓，屬於高樓層，若發生意外，救援較為困難，警消聽了嚇一跳，立刻驅車趕往現場了解狀況。

▲▼煤氣味，榴槤。（圖／翻攝微博）

▲男子聞到煤氣味，嚇壞報警，後來才知道是榴槤的味道。（圖／翻攝微博）

此次「煤氣洩漏」的意外傳出，消防局出動2車共10人前往救援，帶隊幹部一聞到味道，立刻察覺不對勁，挨家挨戶敲門詢問，才發現住在男子隔壁的住戶「正在吃榴槤」，飄散在走廊的惡臭根本不是煤氣味，而是榴槤的氣味。

雖然令人感到傻眼，但還好沒有發生意外，消防人員確認完畢後，也順利返回隊內。傻眼的經歷曝光，網友們忍不住留言回應，「聽說榴槤加熱後更厲害」、「榴槤：躺著也中槍，你才是煤氣味」、「不至於吧？味道區別挺大的」、「榴槤表示有點無辜」、「哈哈哈！ 我的同學當年也是這樣」、「笑死，到底是有多臭啦。」

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