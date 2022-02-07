往台中注意！彰化台74線測速桿之王轉向　去年「閃」13442張

▲台74甲東外環2.2K處南下測速照相桿蟬連3年霸。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局在全縣裝設有64支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，台74線東外環2.2K測速桿，「閃」了1萬3442張超速罰單為最強，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座，昨天它又悄悄轉向面朝北拍攝，交通隊長林世明也藉此提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛的重要性。

這支測速桿面朝南(花壇)方向，去年取締1萬3442件，以汽車超速基本罰1600元計算，為國庫進帳2,150萬餘元，也締下3年霸的記錄，地位屹立不搖的原因，警方進一步分析，當駕駛人行經省道台一線花壇時限速70公里，轉往台74東外環道路卻當成快速道路行駛，尤其東外環道路路面筆直，行車流暢，油門一踩就超速，今年迄今取締1782件超速違規。

台74線東外環道尤其下坡路段更容易肇事，警方裝設測速桿位置在易出車禍2.2K處的高風險路段，並採取不定期轉向取締，昨日將南向轉往北面上路才第一天，隨即被眼尖的民眾發現，在網路po文，要大家小心荷包。

縣警局交通隊長林世明對此呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要。