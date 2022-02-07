彰化和美釣具大廠開工　128員工快篩結果出爐

▲彰化釣具大廠業者免費為員工提供快篩劑。（圖／議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是春節9天連假後上班首日，彰化縣衛生局請各公私立機關主動啟動員工健康管理，如有症狀請儘速就醫，和美鎮一家老字號外銷釣具大廠，昨日已經主動花費近6萬元快篩劑，上午讓128名員工上班前先自行快篩，以確保員工全部健康再上工，結果全部陰性，讓業者大喊「真的值得」。

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▲議員賴清美做快篩。

春節期間南來北往人潮增加，返鄉團聚更是傳統習俗，今年年假又長達9天，到親友家拜訪走春、出遊是國人常見之春節活動，又因近期國內疫情發生機關COVID-19疫情群聚事件，彰化縣政府，請各公私立機關春節年後上班首日，主動啟動全員健康管理。

▲彰化釣具大廠業者免費為員工提供快篩劑。

這家釣具大廠有上百名本國籍與20多名外國籍員工，今天開工前全部站在大門前一一等待拿著快篩劑自我檢測，確定陰性後才放行，不僅如此防疫期間還必須嚴格執行戴口罩、噴酒精消毒、勤洗手保持社交距離，縣議員賴清美也到場進行快篩，她說，釣具廠老闆蔡聰錫響應政府政策做快篩，讓員工上班安心，真的足感心。

▲彰化釣具大廠業者免費為員工提供快篩劑。

賴清美說，有其他業者向她反映也想做快篩，但不知道要去哪裡買，對此衛生局表示，若私人機關團體欲主動為員工健康把關，可由彰化縣衛生局媒合醫療機構至機關或至本縣八大生活圈家用快篩衛教諮詢站指導檢測，相關費用則由機關團體支付。

▲議員賴清美做快篩結果陰性。

另衛生局提醒民眾若檢測結果為陽性時，呼籲民眾莫慌張先做好居家隔離，通報原發放試劑之診所或主動通報彰化縣衛生局，由衛生局安排後續進一步檢測事宜，前往採檢時須戴好口罩，勿搭乘大眾運輸交通工具。