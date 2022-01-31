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交友軟體約到天菜不是詐騙！愛莉莎莎幫好友Penny安排超浪漫約會：「帥到不敢直視！」

▲愛莉莎莎本次任務就是要幫Penny找男友，沒想到首次使用交友軟體就約到天菜韓系歐巴。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲Penny的約會對象人帥又暖，當街脫下大衣上演韓劇情節。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

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身為「炎上系YouTuber」的愛莉莎莎，經常PO出各種不同類型的約會影片，這次又在頻道上發了一部與韓系歐巴的夢幻約會影片，但今天的主角不是她自己，是她的「民間友人」Penny！愛莉莎莎這次就要來幫「乾涸已久」的Penny安排一場夢幻約會，首先，愛莉莎莎要幫從沒有使用過交友軟體的Penny下載合適的APP，Penny先給出前提：認真交友、絕對不約炮！愛莉莎莎替Penny選擇了適合她需求的APP「SweetRing」，先完妝拍張美照，接著就由愛莉莎莎直接替Penny約好合適的人選，一起出發約會！

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

在Penny不知情的情況下，由愛莉莎莎選定了約會人選Johnson，在捷運站碰面的時候愛莉莎莎先替Penny確認身高，180公分的高挑身型，剛好是Penny的理想型，男生也表示自己是健身教練，喜歡「不拜金」、「好聊」、「活潑」的女生，一切就緒之後就要準備讓今天的女主角Penny與男生見面啦！背對背一起轉身的霎那，Penny看到這張帥臉馬上驚呼：「很韓欸！」手足無措的Penny開始自我懷疑，但Johnsons暖到心裡的舉動讓Penny害羞到不行，直接把大衣脫下來披在Penny身上，當街上演韓劇情節，戀愛感十足。

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

第一站來到夜市吃晚餐，超有個性的老闆讓三人馬上有共同話題，毫無破冰需要，男生口罩拿下來之後，超精緻的外型帥到讓Penny不敢直視，男生也大方開聊自己的工作趣事，他說自己以前曾經是小朋友的體操教練，需要針對不同個性的小朋友提供不一樣的教學方式，帥氣又愛小孩的暖男，讓Penny完全招架不住，只能紅著臉低頭扒飯。

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

晚餐後三人來到象山賞夜景，甜蜜的夜晚爬山行程讓氛圍更加浪漫，當了一整晚電燈泡的愛莉莎莎也趁機補償Penny，訪問Johnson過往的感情狀態，男生分享自己因為工作關係比較少接觸到女性，因為想認真交友，所以平常會使用SweetRing，而他也揭露自己的「感情潔癖」，並透露自己常常遇到一大群朋友中的女生曾經跟不同人曖昧過的情形，「在交友軟體上認識的人就不會有這些問題」。

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

最後被愛莉莎莎訪問心得，男生則說：「很開心認識到很棒的朋友。」讓Penny秒怒：「這好人卡發得太明顯！」經過一整夜的浪漫相處，Penny只能默默抑制心裡的悲傷，但說到第一次使用交友軟體的心得，Penny形容：「感覺就像中樂透。」首次約會就遇到歐巴級的帥哥，根本就是夢裡才會出現的劇情，Penny也大讚Johnson雖然年紀比較小，但行為舉止都很紳士，幫忙披外套等舉動不只毫無侵略感，更會讓人心動不已。

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

▲▼交友軟體,約會,愛莉莎莎,帥哥。（圖／翻攝自影片）

約會結束前，當然要來點「撒必斯」，兩人來個親密小互動「磨鼻子」，害羞又尷尬讓愛莉莎莎直喊：「好了！好了！」Penny更嬌羞表示：「他鼻子超軟的。」Johnson也被愛莉莎莎封為「生活圈內第一帥的人」，讓人不自覺一直露出姨母笑，看完影片後也超羨慕Penny、想跟她一樣來場怦然心動的約會嗎？這幾天放假沒事做就是認識新朋友的好時機！

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