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營收大減3成「照樣分紅」　華為12萬員工「每人平均130萬元」

▲▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為去年營收衰退3成，但給員工的分紅仍持需，根據華為內部論壇的消息，華為1月底公布了分紅數據，2021年仍持續實施股票分紅，預計每股發放1.58元人民幣（約6.9元新台幣）。

根據《第一財經》報導，持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包含三部分「工資」「獎金」和「分紅」。

華為投控是100%由員工持有的民營企業，參與持股計劃的人數至少有12萬人，依照2018年的數據，華為總股數為222億股，若每股發放1.58元的話，華為最少要發放350億元（約1528億元新台幣），若以12萬人來計算，平均每個人約可獲得30萬元人民幣（131萬元新台幣）。

▼華為去年營收大幅衰退。（圖／CFP）

▲▼華為。（圖／CFP）

有華為內部員工透露，在「A國」極限打壓下，有目前的稅前分紅比例已經不錯。不過，也有員工認為，分紅低於預期，但可以理解在當前環境下公司狀況。

以近十年的股價為例，分紅最高的是2010年，每股2.98元，不過當時的股價只有5.42元。2018年以來，華為的股價維持在7.85元，2018、2019年每股分紅1.05、2.11元，2020年每股分紅依然有1.86元，相比2019年有所下滑，但依然大幅高於2018年。

華為董事會首席秘書江西生曾說明，華為股權分配計劃不是一個利潤分享計劃，而是一個股權計劃，華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性，且由於華為每一分錢的資本都來自員工，所以這些員工不會允許外部影響來損害員工和公司長遠發展的利益。

不過，持股員工並非沒有風險，公司的發展與員工的收入在一定程度上捆綁，參與投資的員工每年可以參與利潤分配；但如果公司出現虧損，股票的價值也會降低，持股員工也要承擔相應的減值風險。

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