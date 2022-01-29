iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

▲iPhone在中國市佔奪回第一名。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者廖婕妤／綜合報導

在2021年第四季度，蘋果終於超越vivo成為中國頂級的智慧手機品牌，這也是蘋果睽違六年來再度奪回中國手機銷售王寶座。

根據產業分析公司《Counterpoint Research》報告指出，蘋果手機2021年Q4在中國市場的銷量佔比為23％，年增32％，是首次在中國市場佔這麼高的份額。

排名第二的則是vivo，市場份額為19％；第三名為OPPO，佔比17％；第四名為榮耀，佔比15％；小米手機則排行第五名，佔比為13％；至於華為的市佔則僅有7％。

▲蘋果重新奪回中國手機銷售寶座。（圖／取自macrumors）

《Counterpoint Research》分析師表示，蘋果優異的表現是因為其定價策略，在iPhone 13發布後，由於相對較低的起售價，以及新的鏡頭和5G功能，使蘋果在中國市場的排名上升至第一，並且在Q4的表現一直處於領先地位。另外，由於美國持續制裁，華為手機的銷售也不斷下滑。

蘋果上一次在中國手機市場稱霸，是在2015年Q4，當時iPhone 6的升級讓用戶讚嘆不已，如今重新奪回寶座，也代表蘋果在中國的高階手機市場中越來越成功。