快訊／第21期疫苗開打、日翊物流千人採檢　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/7）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，第二十一期疫苗今開打，新到貨莫德納疫苗也於凌晨陸續發配，下午指揮中心有望說明最新接種情況。桃園、高雄疫情持續，桃園市衛生局昨起也展開日翊物流千名匡列者總體檢，下午有望說明採檢進度。

1922平台第21期預約已於1/27日下午4時截止，指揮中心公布預約數據，總共有119萬1621人完成預約，佔總量能的78.2%，其中以莫德納預約率最佳，總共有68萬0992人預約，預約率97.6％，預約率第二好的為高端疫苗，也有65.5%。BNT與AZ則分別有62.4%與30.3%預約率。

桃園日翊物流公司累積29人確診，主要分布於新北與桃園，部分個案確診前仍有社區活動史。目前同職場已有250人被送往集中檢疫所，入住前採檢都是陰性，會持續觀察；桃園市政府今6日起也會針對預防性隔離5天的1000人做總檢驗，可能還會有新增個案。

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高雄昨日也新增一名不明感染源個案，為港區引水人（案19244），於4日出現症狀、5日確診；初步了解，該案共接觸40艘船隻，目前感染源不明，初步匡列職場、親友共174人，因港務局、衛生單位5度傳簡訊通知採檢未到，遭衛生局開出新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，下午也有望說明接觸者採檢結果。