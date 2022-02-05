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過年發現恐怖烤箱想丟…媽氣罵「這很好用！」　網一看內部照傻了

▲▼媽媽恐怖烤箱不給丟，她發文請大家評評理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲媽媽恐怖烤箱不給丟，她發文請大家評評理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／董美琪報導

每個人都有捨不得丟掉的「寶貝」，一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，過年回家看到一個可能很久沒用的烤箱，想要幫忙丟掉，卻遭媽媽責怪，她貼出照片證明，引起網友熱烈討論。不少人看傻眼，直呼「這台當初跟兵馬俑一起出土的我也相信」。

網友發文寫道，「過年回家突然發現這個烤箱，於是想大概很久沒用了，想要拿去丟掉買個新的給媽媽，沒想到，媽媽居然暴氣，說那烤箱很好用不准給她丟掉，而且她有用乾淨，我黑人問號。」女網友堅持丟掉，但媽媽卻超火大，甚至要爭輸贏，「烤箱好像她金孫一樣」。

原PO事後更新PO文表示，「有人說應該是內部很乾淨……」為證明自己所言不假，還貼出烤箱內部照片。

▲▼媽媽恐怖烤箱不給丟，她發文請大家評評理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

網友們看傻直呼，「不說是烤箱，我還以為是出土文物」、「火災現場拿出來的嗎？」、「這秦朝的烤箱不能丟，要送故宮」、「看起來好像專門在烤骨頭用的」、「如果引發火災，跟媽媽分析刑責，她應該就會願意丟了」、「會爆炸吧」、「滷的叫老滷，這叫老烤」、「我的烤箱跟這台型號一樣，顏色一樣，這台被炸過？」

但也有網友幫緩頰，「應該是有回憶在」、「可能裡面有金條」、「有故事的烤箱！」、「跟她說政府有舊換新，貼500就可以」、「用鹼水或過碳酸鈉洗一下吧！或許能看起來好一點」、「應該是媽媽生命中有意義的烤箱，收起來就好，另外買一台新的給媽媽用」、「可能是妳媽嫁妝」、「這種烤東西才好吃！」

也有網友大讚這款烤箱真的讚，「橙色烤箱應該有40年歷史，功能簡單又耐用、焗的蛋糕的確比現代烤箱好，但這個也需要淘汰了」。

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