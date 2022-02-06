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社會 社會焦點 保障人權

三峽男流浪到龜山！除夕夜走失6天　眼尖警破解「口罩上2個字」

▲周姓身障男在過年期間流浪走失6天。（圖／龜山警分局提供）

▲周姓身障男在過年期間流浪走失6天。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市50歲周姓身障男子在除夕夜騎腳踏車外出後不知去向，急得家人到三峽分局報案協尋，直到6天後才被民眾發現流浪在桃園龜山區街道旁，因周男無法說出身份，眼尖員警發現周男口罩寫著「○添」兩字，經警方拚湊比對證實後，5日下午通知家屬帶回。

▲警方根據男子口罩上字跡拚湊身份。（圖／龜山警分局提供）

▲警方根據男子口罩上字跡拚湊身份。（圖／龜山警分局提供）

昨日16時40龜山派出所警員鄭力瑋在龜山區萬壽路二段與自強東路口執行春節疏導交通勤務，遇民眾指稱一旁中年男子手扶自行車面露迷惑的站立於路邊疑似迷路需要協助，鄭員上前詢問其年籍均答非所問，外觀疑似為身心障礙人士。

▲▼員警將走失周男的腳踏車騎回派出所，並通知家屬前來接回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警鄭力瑋將走失周男的腳踏車騎回派出所，並通知家屬前來接回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警將走失周男的腳踏車騎回派出所，並通知家屬前來接回。（圖／龜山警分局提供）

正當鄭員苦惱於無法溝通之際，眼尖發現男子戴兩層口罩內層口罩上有用麥克筆寫上「○添」兩字，慢慢問出姓氏拼湊出男子姓名為「周○添」，再利用小電腦過濾年齡比對查知身分，原來男子在2月1日已被家人向新北市三峽分局報案在1月31日大年除夕走失，緊急協尋身障人士，由於男子看似疲憊及精神狀況不佳，且6天來露宿廟宇公園，憂心安危無法騎腳踏車，通報線上警網支援將男子載回派出所休息，鄭員則是騎腳踏車在後返回派出所。

接獲通知的周男母親、哥哥趕到派出所將人帶回，並萬分感謝員警在春節期間治安、交通非常忙碌之際，幫助他們找到走失的親人，副所長孫若倫呼籲家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失「愛的手鍊」，或向所轄警察局、分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以防止因走失而發生憾事。

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