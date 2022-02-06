　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士環東遭撞亡「9天後又見逆向三寶」　驚險16秒全直擊

記者黃翊婷／綜合報導

台北市環東大道上個月25日發生一起死亡車禍，伍姓女駕駛逆向撞死22歲重機騎士，掀起各界關注，沒想到事發9天後，又有民眾在同地點目擊三寶再現，緊急按喇叭提醒才沒有釀禍。而短短16秒的驚險畫面曝光後，不少網友都替該名駕駛捏了一把冷汗，「這兩聲喇叭，少了一個家破人亡的家庭。」

環東大道同地點又見逆向三寶。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

▲民眾又見駕駛想逆向上環東大道。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

回顧環東大道1月25日這起死亡車禍，伍女駕車帶家人出遊，在返途中準備從環東大道行駛至國道5號，卻因路況不熟，竟一路橫跨雙黃線，逆向行駛在環東大道上，最後不慎撞上迎面而來的22歲重機騎士。騎士當場被撞飛，從大約10層樓高的橋面跌落至平面道路，緊急送醫仍因傷重宣告不治。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲伍女逆向開上環東大道，將黃牌重機騎士從10層樓高的橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

然而，就在事發9天之後，民眾3日凌晨4時30分左右開車行經環東大道，沒想到又見三寶在同地點逆向，打算左轉切入對向車道，於是按了兩聲喇叭提醒，對方才停了下來。

這段短短16秒的影片上傳至臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」，接著又被「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享至YouTube平台。網友們看完紛紛留言表示，「想問問三寶們，『微靠左行』跟『向左行上匝道』，這兩者間有很難分辨嗎？」、「這兩聲喇叭，少了一個家破人亡的家庭」、「同一個地方同一個動作，好扯」。

▼網友留言覺得太扯了。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

環東大道同地點又見逆向三寶。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦
桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺500
今晨9.6℃！明開工「全台變天」　鋒面掃過大降溫
婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

騎士環東遭撞亡「9天後又見逆向三寶」　驚險16秒全直擊

10歲男童「玩槍狂射」！鄰見陽台「滿地子彈」怒告　結局出爐

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

騎士環東遭撞亡「9天後又見逆向三寶」　驚險16秒全直擊

10歲男童「玩槍狂射」！鄰見陽台「滿地子彈」怒告　結局出爐

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜　遭酸「利用小孩」淚往肚吞

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

年後靠「地瓜」快速甩肉！營養師曝：低脂飽腹，早上吃還能助排便

做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

疫情延燒衝擊　桃園這五類不動產仍持續夯賣

疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

愛犬走失車禍亡險成「碎狗狗」　飼主1包糖謝恩人…背後原因曝

鬼抓人遊戲竟源自日本驅鬼儀式！更升級為正式體育競技項目

半導體汎銓創辦人推薦過年必讀好書　懂得「品人」有助成為稱職管理者

炸牛排豬排買1送1！新春開工餐飲優惠懶人包　戴口罩還送餅乾咖啡

婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事：基層快累趴

重案回顧／薛定岳殉職2年！女友臉書思念

國道超速遭吊牌　飆車男：半年不開會壞

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜遭酸

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

嘉義夜市流血衝突　悍婦撂兒助陣反遭刀捅

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨男客

麥拉倫男2年前也同地自撞　只差3公里

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

更多熱門

相關新聞

萬里轎車攔腰撞翻休旅車　1人傷

萬里轎車攔腰撞翻休旅車　1人傷

新北市萬里區今（5日）下午4時許發生一起車禍意外，1輛白色轎車行經瑪鋉路往萬里清潔隊方向時，竟跨越雙黃線超車，攔腰撞上行駛而來休旅車右側凌空翻轉，擦撞到民宅圍牆後停住，整起事故2車駕駛未受傷，休旅車內1名女乘客受傷送醫；事發當時行車記錄器畫面曝光。

軍人騎重機酒駕走春　東指部：記三大過汰除

軍人騎重機酒駕走春　東指部：記三大過汰除

女騎士背對路口滑手機　遇橫禍遭撞翻　

女騎士背對路口滑手機　遇橫禍遭撞翻　

初四阿伯真出事　匝道自撞翻覆陷昏迷

初四阿伯真出事　匝道自撞翻覆陷昏迷

新北家族自駕遊澎湖　自撞7人傷

新北家族自駕遊澎湖　自撞7人傷

關鍵字：

車禍

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

阮經天女友身份曝光：普通上班族

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面