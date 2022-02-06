騎士環東遭撞亡「9天後又見逆向三寶」　驚險16秒全直擊

記者黃翊婷／綜合報導

台北市環東大道上個月25日發生一起死亡車禍，伍姓女駕駛逆向撞死22歲重機騎士，掀起各界關注，沒想到事發9天後，又有民眾在同地點目擊三寶再現，緊急按喇叭提醒才沒有釀禍。而短短16秒的驚險畫面曝光後，不少網友都替該名駕駛捏了一把冷汗，「這兩聲喇叭，少了一個家破人亡的家庭。」

▲民眾又見駕駛想逆向上環東大道。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

回顧環東大道1月25日這起死亡車禍，伍女駕車帶家人出遊，在返途中準備從環東大道行駛至國道5號，卻因路況不熟，竟一路橫跨雙黃線，逆向行駛在環東大道上，最後不慎撞上迎面而來的22歲重機騎士。騎士當場被撞飛，從大約10層樓高的橋面跌落至平面道路，緊急送醫仍因傷重宣告不治。

▲伍女逆向開上環東大道，將黃牌重機騎士從10層樓高的橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

然而，就在事發9天之後，民眾3日凌晨4時30分左右開車行經環東大道，沒想到又見三寶在同地點逆向，打算左轉切入對向車道，於是按了兩聲喇叭提醒，對方才停了下來。

這段短短16秒的影片上傳至臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」，接著又被「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享至YouTube平台。網友們看完紛紛留言表示，「想問問三寶們，『微靠左行』跟『向左行上匝道』，這兩者間有很難分辨嗎？」、「這兩聲喇叭，少了一個家破人亡的家庭」、「同一個地方同一個動作，好扯」。

▼網友留言覺得太扯了。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）