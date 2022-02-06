國旅券還能用！6類商家、2種用法「現折1千」　使用期限只到4／30

▲國旅券明天開始就可使用。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院去年十月推出振興五倍券，交通部觀光局也加碼推出240萬份一千元國旅券，適用商家包括旅行業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家，使用期限至今年4月30日為止，線上、線下都能用，幸運中獎的民眾務必在期限內折抵，以免錯失優惠。

國旅券適用的使用時間為110年11月1日至111年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前，至國旅券平台領券即可。另國旅券適用於實體、線上商家，至實體店家消費只要掃碼QR-code即可，在線上消費則需輸入代碼與身分證末四碼。

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觀光局表示，國旅券適用店家包括旅行業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家，民眾可至國旅券平台查詢合作店家。觀光局也有在國旅券平台上刊登懶人包，有使用疑問的民眾可參考。

▲國旅券適用於旅行業、旅宿業等。（圖／記者謝婷婷攝）

國旅券中獎號碼

第一輪中籤號碼：身分證末2碼 21、32、98、67、97、410

第二輪中籤號碼：身分證末2碼 87、04、40、29、71

第三輪中籤號碼：身分證末2碼 44、34、09、55、35、041

第四輪中籤號碼：身分證末2碼 32、02、87、93、82、17