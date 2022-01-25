花蓮柴車補助揪感心！主動驗排合格發標章　遇攔檢優先放行

▲花蓮免費提供柴油車尿素水，協助排放無害氣體，減少空氣污染。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵業者參加柴油車輛定期保養及定期排煙檢測自主管理，凡主動與花蓮縣環境保護局連繫並申請加入之業者，經檢驗符合當期排氣標準即核發自主管理標章，有限期限為半年，屬於新購5期及6期車輛，即可享有2年及3年有效期限，若遇路邊攔檢稽查時，也可以優先放行。

環保局為了積極管制柴油車排放氮氧化物（NOx）所帶來的污染，針對配有選擇性還原觸媒系統（簡稱SCR），由SCR噴入尿素水，經轉換後可將氮氧化物（NOx）變成無害的氮氣（N2）和水（H2O），只要設籍花蓮縣的車輛完成主動到檢或取得自主管理標章的柴油車，也可免費添加尿素水，透過此項便民服務，減少車輛所帶來的污染，相關資訊可洽詢花蓮縣環保局服務專線03-8230495，以達低碳樂活好家園，健康美麗新花蓮的目標。

▲鼓勵業者參加柴油車輛定期保養及定期排煙檢測自主管理。

PM2.5一直被大家視為頭號敵人，不只危害呼吸道，也具有造成癌症、過敏、心血管疾病等潛在問題，依據行政院環保署資料統計顯示分析，大氣細懸浮微粒各主要來源中，移動污染源佔有相當高比率，其中又以柴油車排放黑煙，最為民眾所詬病。依交通部資料統計顯示，花蓮縣內柴油車輛共計達13906輛，而屬第1至3期柴油大型客、貨車登記數達1949輛，環保局近年積極管制柴油車下，轄內第1至3期的柴油車數量已逐漸下降，但車齡較高之車輛空氣污染物PM2.5排放量仍較高，易造成空氣品質惡化。

▲取得排氣合格標章，遇攔檢稽查可優先放行。

環保局長饒忠表示，大型柴油車汰舊換新補助金額為1萬2000元到60萬元，如果想幫愛車更新一下，卻又不想花大錢換車，也可以透過調修燃油控制系統或是加裝空氣污防制設備的方式來達到污染改善的效果，目前「大型柴油車汰舊換新補助」及「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助」，自去年1月1日起由環保署統籌辦理補助案受理、審查及核撥作業，為加速並提升補助案件申請審查作業之效率，環保署已建置「1~3期大型柴油車各項補助案件線上系統」（網址：https://dvs.epa.gov.tw/），車主只需上網申請帳號及密碼，並利用手機、平板、相機等拍照上傳申請文件之附件即可，請多加利用，環保署亦成立補助措施相關業務單一服務窗口（專線：02-85124402），提供車主對於補助、系統等相關諮詢服務。