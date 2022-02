野猴也要打工換食宿！定居農場幫忙放牛　工資只要吃不盡的玉米

▲泰國一隻野猴跑到農場定居,還為農場主人打工放牛,以勞力換取玉米。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

泰國有一隻野猴最近跑到農場定居,不過牠並沒有像其他野猴一樣,偷吃了玉米就跑走,反而是留在那裡為農場主人打工放牛,每天早上把60頭牛趕到田裡,晚上再把它們帶回來,以勞力換取玉米。

據泰媒報導,農場主人蘭彭(Lampueng Srimuang)表示,有一群猴子在2019年從野生動物保護區溜出來,到她的玉米地裡覓食,不過大部分的野猴都在吃完玉米後就返回家園,但這2隻猴子卻還在牛棚裡逗留。

