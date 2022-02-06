野猴也要打工換食宿！定居農場幫忙放牛　工資只要吃不盡的玉米

▲泰國一隻野猴跑到農場定居，還為農場主人打工放牛，以勞力換取玉米。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

泰國有一隻野猴最近跑到農場定居，不過牠並沒有像其他野猴一樣，偷吃了玉米就跑走，反而是留在那裡為農場主人打工放牛，每天早上把60頭牛趕到田裡，晚上再把它們帶回來，以勞力換取玉米。

據泰媒報導，農場主人蘭彭（Lampueng Srimuang）表示，有一群猴子在2019年從野生動物保護區溜出來，到她的玉米地裡覓食，不過大部分的野猴都在吃完玉米後就返回家園，但這2隻猴子卻還在牛棚裡逗留。

Wild monkey moonlights as cowherd in Lopburi #SootinClaimon.Com https://t.co/hmOTLqqFAA — sootin claimon (@SoilFertilizer) November 16, 2021

發現野猴離群後，她立刻與野生動物保護區聯絡，對方也派出一名官員來將掉隊的猴子送回去。然而猴子又在隔天跑到農場，還幫她放起牛來。蘭彭指出，野猴會騎在領頭的牛上，把牛群趕到田裡，就連小牛迷了路，牠也會追上去把小牛趕回來。

蘭彭一開始還擔心，野猴留在自家農場會讓她們一家觸法，不過野生動物管理員在了解情況後，便同意讓她照顧這隻猴子，但條件是猴子不能受到傷害，更不能被出售。蘭彭一家人給這隻猴子取名為莉莉，而莉莉也和他們一起住了2年，還一直在為他們打工。