讓爸「死2次」騙喪假薪資、偷A老闆錢！女員工下場GG

▲蔡女謊稱父親過世，騙取喪假薪資，還暗槓店內現金遭逮。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名燒臘店蔡姓外場員工2019年12月至隔年1月間，接續向劉姓老闆謊稱父親過世、急需用錢，騙取4萬3000元薪資，並偷走店內現金3萬元。基隆地院日前審理後，依業務侵占、詐欺取財罪，將蔡女判刑8月，得易科罰金24萬，緩刑3年。

判決指出，葉女2018年12月5日到該燒臘店工作，擔任外場員工，然而上工才2天，她便傳訊向劉姓老闆表示，父親當晚過世，需請喪假處理後事，劉男便准她5天假，並支付該段時間的薪資共3000元。

隔年1月21日，葉女向劉男供稱，喪葬費被殯葬業務員騙走，需借錢支付喪葬費，劉男便好心拿出2萬元給她。同年2月2日，葉女則向劉男佯稱，她向房東購屋，需要借錢支付訂金，劉男又再度好心借了2萬元給她。

直到劉男發現店內收支有異，調閱監視器後發現葉女竟侵占店內現金，且經協調還款，葉女未依約履行，故報警處理，全案因而曝光。

檢警調查，葉女坦承犯行、已與劉男簽立和解書，葉父則早在2018年5月12日過世；訊後依業務侵占、詐欺取財罪，將葉女起訴。

法官認為，葉女侵占款項，且說謊讓父親「再過世1次」，藉此詐取喪假薪資、獲得借貸款項，違背誠信及職業道德，但考量葉女犯後坦承犯行，目前已與劉男達成調解，賠償5萬，審酌後將蔡女判刑8月，得易科罰金24萬，緩刑3年。不過，葉女若未依約賠償，則得撤銷其緩刑。

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