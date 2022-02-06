強逼情侶簽本票！嗆不給錢「性侵後賣酒店」　惡徒得手18萬判1年

▲惡徒要脅情侶「不給錢就強姦女生，再把她賣去酒店」。（示意圖／Pixabay）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子在2017年時，夥同多人把劉姓男子及其周姓女友押到樹林區山區，向他們勒索40萬元，甚至當著劉男的面前，出口恫嚇「如果不給錢，就當場輪姦周女，再把人賣去酒店賣淫」，嚇得劉男下跪求饒，並簽下多張本票，得手18萬元。全案經新北地院審理後，依恐嚇取財罪判處張男1年有期徒刑。

判決書指出，當時25歲的張男在2017年間，夥同多名男性友人，藉口周女聯合另一名翁女向他追討10萬元款項，竟先聲奪人在新北樹林區當街攔截周女和其劉姓男友，並開車將2人押往大同山山區。張男出聲恐嚇「如果不給錢，就當場輪姦周女，再把她賣到酒店賣淫。」，同時開口勒索40萬元，利用周女當人質，派同夥跟劉男下山提領18萬元，甚至逼迫劉男簽下40萬元的借據及3張共計40萬元的本票。

全案經新北地院審理後，張男在庭上矢口否認有恐嚇取財的犯行，還辯稱是劉男之前跟自己借40萬元，當天「巧遇」劉男情侶，才會要他們還錢，否認有脅迫、押人，亦未出言恫嚇。但因被害人指證歷歷，加上劉男作證說出：「張男出言威脅要把我女友送到酒店，送去酒店前還要拉到草叢先強姦試車。」，出於害怕劉男才當場下跪求饒「求求你放過我們」。

經過張男一翻恫嚇，被迫交出18萬元與簽下借據、本票，法官經調閱相關證據及監視器畫面，認定張男恐嚇取財確定，漠視法紀存在，所為應嚴予非難，判他有期徒刑1年，而其他4名同夥分別被依恐嚇取財及剝奪他人行動自由罪，被判處3至8個月不等徒刑，全案可上訴。