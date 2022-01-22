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社會 社會焦點 保障人權

全台明後天強力掃蕩酒駕　未成年人無照駕駛監護人也要罰

▲▼台中警方50天取締逾千件酒駕，全台明後天將再同步執行。（圖／警方提供）

▲▼台中警方50天取締逾千件酒駕，全台明後天將再同步執行。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方從去年12月1日至今年1月20日，50天取締1113件酒駕、移送法辦662人，警方預告23、24日明後兩天全台再次同步強力執行，這次鎖定餐廳、KTV和夜店周邊的道路，此外，寒假期間也將規劃取締青少年無照駕駛汽機車，一旦查獲，連同汽機車所有人一併開罰。

▲▼台中警方50天取締逾千件酒駕，全台明後天將再同步執行。（圖／警方提供）

台中警方統計去年12月1日執行「掃除醉犯」酒駕專案，截至今年1月20日，共取締酒駕1113件，移送法辦662人，為了遏阻酒駕歪風，警政署已指示全國各縣市警察局23、24日2天同步擴大執行取締，鎖定全市餐廳、KTV、夜店周邊及易發生酒駕路段，設立多處路檢點，呼籲駕駛人切勿抱持僥倖心態，以身試法。

除了加強取締酒駕之外，警方即日起至2月28日止，規劃加強取締青少年無照駕車專案，地點包括高中職周邊道路，及青少年易聚集場所等，如確定未滿18歲無照駕駛，除依道路交通管理處罰條例處6000元至1萬2000元外，對於汽車所有人或駕駛人隨車同行者，推定其明知卻未勸阻，將一併舉發處6000元至1萬2000元，當事車輛記違規紀錄1次，另無照駕駛青少年法定監護人必須參加道路交通安全講習。

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