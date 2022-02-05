哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

▲每逢過年，大家最期待的就是領紅包。（示意圖／PIXABAY）



圖文／CTWANT

農曆春節最期待的環節就是領紅包，不少人都相當期待，今年可以拿到多少壓歲錢，不過並非人人都可以順利拿到紅包。一名女網友抱怨，自己和哥哥相差7歲，對方在科技公司工作，自己則是家中唯一沒有經濟收入的孩子，誰知過年時爸媽各給她1200元壓歲錢，連剛出社會的姊姊都有給，哥哥卻沒給，讓她相當心寒。

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」透露，「我是家中唯一還在讀書的孩子，我現在21歲，跟哥哥差7歲、跟姊姊差2歲、跟爸爸差31歲，跟媽媽差26歲這樣。目前跟爸媽還有姊姊同住，哥哥一個人住外面，哥哥在科技公司工作、姊姊在化妝品公司工作；爸爸科技業、媽媽家管，而我本人是家中唯一沒經濟收入的孩子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女網友抱怨哥哥沒給紅包。（圖／翻攝自爆怨2公社）



女網友認為，「紅包顧名思義就是壓歲錢。歲是一種怪獸，會抓孩子！需要給壓歲錢才能保護孩子。而這樣一個需要被保護的女孩子，理所當然，我爸媽給了我壓歲錢，各給1200元，我愛你們爸媽。而姊姊剛畢業一年，但年終領得不錯，我跟姊姊感情也是不錯，她包給我3600這樣，謝謝爸爸、媽媽還有姊姊的保護」。

原PO接著說，「面對哥哥…我只有無語，我平常對哥哥的關心不比其他家人少，雖然我知道他工作很忙，原本打電話想問他有要回家過年嗎？可是他在忙沒接，沒關係，工作真的很忙吧？！我的問題他直接已讀了…我自認我很愛他，家人的那種愛，我也自認很關心他，難道工作忙就可以忽略別人的問題嗎？」

貼文曝光後，不少網友傻眼直呼「妳臉皮好厚喔」、「可能哥哥剛好在忙」、「還在讀書比較了不起」、「哪有成年人這樣要紅包的」、「這樣臉不紅氣不喘要紅包刷新我三觀」、「都已經已讀在敷衍妳給台階下了，妳還不放過妳哥。」

延伸閱讀

▸ 新竹初四「連8震」搖晃明顯 氣象局：異常密集「不排除有更大地震」

▸ 日翊物流群聚再增10確診 陳時中坦言「還在燒」：未來5天是關鍵

▸ 初五送窮神清過年垃圾 命理師籲「初六掃廁所」：好運一整年