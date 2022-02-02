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國1南向328.6公里大年初二發生追撞翻車事故　1人頭頸受傷送醫

▲國道1號南下328.6公里台南仁德段，2日下午發生3車追撞翻車車禍，造成69歲吳姓女子頭部、頸椎挫傷，意識清楚，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南下328.6公里台南仁德段，2日下午發生3車追撞翻車車禍，造成69歲吳姓女子頭部、頸椎挫傷，意識清楚，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下328.6公里台南仁德段，2日下午1時17分許，發生3車追撞翻車車禍，造成69歲吳姓女子頭部、頸椎挫傷，意識清楚，送成大醫院救治，3車駕駛人酒測值為零，車禍一度造成大堵車，國道警察第四大隊派員查處後，排除障礙，恢復南下交通，目前肇事原因及相關責任由國道第四大隊警方調查處理中。

▲國道1號南下328.6公里台南仁德段，2日下午發生3車追撞翻車車禍，造成69歲吳姓女子頭部、頸椎挫傷，意識清楚，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊警方指出，2月2日下午1時17分許在國道一號南向328.6公里（仁德路段）處，一部白色自小客車，由69歲吳姓女子駕駛，疑似操作不當碰撞外側護欄後，遭後方行駛外側車道之另一部47歲吳姓男子所駕灰色自小客車碰撞，再遭後方行駛內側車道之75歲郭姓男子所駕銀色自小客車發生碰撞，白色自小客車翻覆於內、中線車道肇事。

該起事故造成白色自小客車駕駛吳女頭部、頸椎挫傷，意識清楚，被台南市消防局救護車送台南市成大醫院救治，另3車駕駛人酒測值均為0.00mg/l，3車車上人員皆有依規定繫安全帶，其餘人員皆無受傷。

▲國道1號南下328.6公里台南仁德段，2日下午發生3車追撞翻車車禍，造成69歲吳姓女子頭部、頸椎挫傷，意識清楚，送成大醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大肇事原因第2位，國道轄線2021年因未注意車前狀態肇事共6301件，四大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維自身及他人行車安全。

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