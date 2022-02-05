　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

▲▼國民黨全台22縣市串連「反萊豬、拚公投、護食安」記者會-江啟臣,李乾龍,羅智強,王育敏（圖／記者周宸亘攝）

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強大年初四宣布，不競選議員連任，對於被點名參選高雄和桃園市長，他雖說不知道下一步，卻強調已累積服務地方、參與市政的經驗，是時候尋找新的人生戰場。對此，前立委邱毅認為選高雄市長是羅智強的最佳選擇，同時他也指出，讓羅智強破繭而出的是名嘴周玉蔻。

邱毅5日表示，羅智強的戰鬥力是遠遠勝過國民黨立委蔣萬安，早期的羅智強待過新黨，選過高雄市議員，結果低票落選，後來進入馬英九團隊，很受到馬英九重用，但表現唯唯諾諾，在「馬王政爭」時為迎合馬英九，犯了貪功躁進的兵家大忌，最後成了政爭的犧牲品。

邱毅指出，真正使羅智強破繭而出、脫胎換骨的是周玉蔻，周玉蔻被稱為「政治變色龍」，在馬英九執政時想攀龍附鳳，但馬英九和金溥聰都不要她，最後她找上羅智強，表示願意挺身攻擊王金平，羅智強信任她，給正窮途末路的她許多助力，使她在媒體舞台上復活。

邱毅提到，馬王政爭的結果，馬英九大敗，民意支持度跌到個位數，周玉蔻看風向變了，回頭狠狠嘶咬馬英九，尤其對羅智強進行抹黑式攻擊，指羅智強收受頂新集團（即康師傅）的賄賂，這起風波對羅智強的傷害很大，不僅被逐出馬團隊門牆，還要忍受媒體日以繼夜的質疑攻擊，那段時間的生活也面臨經濟困窘的壓力。

邱毅認為，大部分人遇到這種挫折，大概就垮了、放棄了，羅智強卻在廢墟中站起來，而且走的很堅強踏實，雖然有時候不免迎合民粹，卻是在台灣政治現實不得不為的妥協，羅智強再起的第一步就是選台北市議員，選市議員的難度要比選立委低得多，而且複數選區制更適合羅智強具爭議性的風格，結果以台北市第一高票當選市議員，成功邁出第一步。

邱毅表示，在往後的政治道路上，羅智強並非順遂，但表現的戰鬥意志應是國民黨內第一人，羅智強不再連任市議員，他判斷羅智強的戰鬥目標可能是高雄市長，打從前高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨在高雄便一蹶不振，士氣低落，正需要像羅智強這種戰鬥型人物投入，況且羅智強早年曾在高雄選議員失利，在那裡跌倒，就從那裡站起來，回高雄打天下，應是羅智強挑戰下一個高峰的最佳選擇。

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
賴弘國爆3婚！　前妻「華航林依晨」霸氣談婚姻
白癡公主遭尾隨騷擾！　警方「掌握陌生男身分」
比千鈔還難防！「100元假鈔狂竄」有夠像　銀行員傻了
嘉義爆街頭砍人！　悍婦撂兒助陣反被捅
快訊／泰安溫泉「失蹤女找到了」！　距落水點800米身亡
快訊／國道1號「5車追撞」！　紅爆回堵中
30K男被資遣「才知爸媽藏富24年」　曝超狂月收：想耍廢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

俄羅斯指台灣是中國領土　外交部：貶損主權嚴厲譴責

「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

國慶國旗演化史　110年史上最大面「65坪」飄揚空中

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後已安排專機接回

回顧！政要「蹭」賽事出包一次看　國民黨轟蔡英文臉書8成講東奧

「馬祖國際藝術島」2／12登場　台北街頭已經飄「海味」

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

俄羅斯指台灣是中國領土　外交部：貶損主權嚴厲譴責

「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

國慶國旗演化史　110年史上最大面「65坪」飄揚空中

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後已安排專機接回

回顧！政要「蹭」賽事出包一次看　國民黨轟蔡英文臉書8成講東奧

「馬祖國際藝術島」2／12登場　台北街頭已經飄「海味」

2車相撞衰的卻是她！女騎士背對路口「滑手機」遭波及撞翻

陳時中擬將檢疫期14天縮短為10天　侯友宜：應觀察春節後變化

猿期待的秘密武器！賴知頎新球季期許「一定要上一軍」

台版藍可兒懸案「母女電梯內憑空消失14年」　警重啟調查

古久保健二報到！「桃猿很強」選手要試著改變

「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

美眾院推動正名台灣代表處　王定宇：關鍵點在行政部門

國際油價連七漲　西德州原油飆破92美元七年新高

主動離開富邦決定創業　朱偉銘：大家都覺得我瘋了

白癡公主遭尾隨騷擾！警方「掌握陌生男身分」　今通知到案說明

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／女足多人確診　蔡英文令專機接回

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

館長戳破黃郁婷「缺乏政治敏感度」：台灣人常識

台灣女足接種3劑疫苗8人確診　外交部：2／6後專機接回

倫敦大學證實有「電子論文」：蔡英文在1984年取得博士學位

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看

蘇貞昌關心健康狀況　馮世寬回「已好多了！感謝溫馨關懷」

女足代表隊多人確診　周春米要求專機接送

2021投過幾次票？　一年三場罷免案寫下歷史

柯文哲：不打BNT也沒莫德納可打

林楚茵批黃郁婷：別用「運動無國界」來掩飾沒有國家意識

回顧！政要「蹭」東奧出包一次看

羅智強因她破繭而出　邱毅曝最佳選擇

「馬祖國際藝術島」2/12登場　台北街頭已經飄「海味」

更多熱門

相關新聞

羅智強宣布不競選議員連任

羅智強宣布不競選議員連任

今年縣市長、議員選舉11月26日舉行，各政黨如火如荼布局。國民黨台北市議員羅智強4日宣布不競選連任議員，將交棒給辦公室主任楊植斗。對於是否參選高雄市長，羅智強說不知道下一步，但已累積服務地方、參與市政的經驗，是時候尋找新的人生戰場。

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

藍營四天王舉杯團結　邱毅點這兩人「內鬥高手」：暗藏機鋒的鴻門宴

蔡英文打「經國牌」兩面手法？　邱毅：噁心！

蔡英文打「經國牌」兩面手法？　邱毅：噁心！

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

「藍營被打的潰不成軍」　邱毅揭敗因：馬英九、朱立倫迷信親信政治

關鍵字：

羅智強邱毅

讀者迴響

熱門新聞

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

最想住台北哪一區？

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

關心您尿尿的地方　成彰熱門景點

媽媽「恐怖烤箱」不准丟　照片嚇壞人

更多

最夯影音

更多
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面