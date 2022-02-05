「大部分人早垮了」羅智強因她破繭而出　邱毅：高雄是最佳選擇

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強大年初四宣布，不競選議員連任，對於被點名參選高雄和桃園市長，他雖說不知道下一步，卻強調已累積服務地方、參與市政的經驗，是時候尋找新的人生戰場。對此，前立委邱毅認為選高雄市長是羅智強的最佳選擇，同時他也指出，讓羅智強破繭而出的是名嘴周玉蔻。

邱毅5日表示，羅智強的戰鬥力是遠遠勝過國民黨立委蔣萬安，早期的羅智強待過新黨，選過高雄市議員，結果低票落選，後來進入馬英九團隊，很受到馬英九重用，但表現唯唯諾諾，在「馬王政爭」時為迎合馬英九，犯了貪功躁進的兵家大忌，最後成了政爭的犧牲品。

邱毅指出，真正使羅智強破繭而出、脫胎換骨的是周玉蔻，周玉蔻被稱為「政治變色龍」，在馬英九執政時想攀龍附鳳，但馬英九和金溥聰都不要她，最後她找上羅智強，表示願意挺身攻擊王金平，羅智強信任她，給正窮途末路的她許多助力，使她在媒體舞台上復活。

邱毅提到，馬王政爭的結果，馬英九大敗，民意支持度跌到個位數，周玉蔻看風向變了，回頭狠狠嘶咬馬英九，尤其對羅智強進行抹黑式攻擊，指羅智強收受頂新集團（即康師傅）的賄賂，這起風波對羅智強的傷害很大，不僅被逐出馬團隊門牆，還要忍受媒體日以繼夜的質疑攻擊，那段時間的生活也面臨經濟困窘的壓力。

邱毅認為，大部分人遇到這種挫折，大概就垮了、放棄了，羅智強卻在廢墟中站起來，而且走的很堅強踏實，雖然有時候不免迎合民粹，卻是在台灣政治現實不得不為的妥協，羅智強再起的第一步就是選台北市議員，選市議員的難度要比選立委低得多，而且複數選區制更適合羅智強具爭議性的風格，結果以台北市第一高票當選市議員，成功邁出第一步。

邱毅表示，在往後的政治道路上，羅智強並非順遂，但表現的戰鬥意志應是國民黨內第一人，羅智強不再連任市議員，他判斷羅智強的戰鬥目標可能是高雄市長，打從前高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨在高雄便一蹶不振，士氣低落，正需要像羅智強這種戰鬥型人物投入，況且羅智強早年曾在高雄選議員失利，在那裡跌倒，就從那裡站起來，回高雄打天下，應是羅智強挑戰下一個高峰的最佳選擇。