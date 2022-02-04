羅智強宣布不競選北市議員連任　「尋找新的人生戰場」

▲羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

今年縣市長、議員選舉11月26日舉行，各政黨如火如荼布局。國民黨台北市議員羅智強4日宣布不競選連任議員，將交棒給辦公室主任楊植斗。對於是否參選高雄市長，羅智強說不知道下一步，但已累積服務地方、參與市政的經驗，是時候尋找新的人生戰場。

羅智強對4年前投給他的4萬391位選民表達感謝，羅智強表示，感謝大家陪他完成台北第一高票的傳奇，用4萬張選票，給像他這樣沒家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會，不競選連任，並不是一個容易的決定，因為，此時此刻並不知道下一步是什麼，雖然眾說紛紛，但事實上2022未必有羅智強的戰場，也許下一站是失業。

羅智強指出，國民黨與年輕人的嚴重斷層，已讓很多年輕人覺得投入國民黨沒希望、沒未來，當一個政黨無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境，想從自己做起，實踐傳承的決心。

羅智強提到，4年前參選台北市議員時和自己約定，只做一屆並把棒子交給年輕人，所以從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了很多的任務考驗，楊植斗都一一交出非常棒的成績單，交棒給楊植斗，他很放心。

羅智強強調，自己已累積許多服務地方、參與市政的經驗，是時候開啟新的人生篇章、尋找新的人生戰場、創造新的人生傳奇，國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，願從自己立起傳承的榜樣，需要一批有衝勁、擅長與網路世代溝通的戰將，也需要更多的創意和活水，進入國民黨丶發揮影響力，爭取更多支持。

羅智強還說，如果大家都願意離開舒適圈，放下眼前的政治利益和政治計算，去承擔更艱難的責任，去拉奮鬥的年輕人一把，那麼國民黨會成為讓人尊敬的國民黨，還怕得不到年輕人的支持？還怕找不到更多的羅智強一起奮鬥？「我不知道我的下一步，但我知道有決志肯行動的人永遠不怕沒有下一步」。