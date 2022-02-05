「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元　釣苦主慘哭+1：紅包不夠付

▲池底一度衝上6萬7000元！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

過年沒事幹，許多人最愛玩麻將或撲克牌！一名男網友直呼，過年與親友嗨玩撲克牌「射龍門」，明明才玩50元底，結果玩著玩著，池底竟來到6萬7000元。看著大家都為錢拚了，原PO自嘲也決定把僅剩的3000元All in，「心臟差點停掉！」文章曝光後，有苦主則哀號「瞬間紅包錢都沒了，還不夠付！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》笑稱，過年嗑完大餐後，一群親戚紛紛邀約圍桌一圈打牌消遣，而玩的遊戲是「射龍門」，意即玩家先拿到兩張牌，依據第三張牌與前兩張牌的點數關係決定輸贏；若第三牌點數介於前兩張牌點數之間算贏，否則算輸。

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「射龍門真的是一個邪門的遊戲！」原PO驚呼，一開始大家其實只玩50元底，結果有人撞柱或輸局，獎金將過雙倍增胖後，桌上賭金一度來到6萬7000元，讓大家嗨到最高點。所幸財神加持一番，原PO也決定拚了「3K一把梭哈，心臟差點停掉，好睡覺了！」

文章貼出後，底下釣出一票玩家，紛紛認證A、K撞柱最邪門，「運氣不好的時候，真的撞柱撞爆」、「昨天玩一樣50檯面上雖然才2500，我拿A跟K說全部，結果下一張是A直接撞柱，一切都是運氣啊」、「我們昨天10塊底，推到8500元，直接撞柱17000元，瞬間紅包錢都沒了，還不夠付」、「AQ撞柱A，直接噴掉2000」、「AA撞，KK撞的衰人在這」、「AK中K，檯面上5000～再丟10000上去」。

▲拿到AA又撞柱，真的是最衰寶座 。（圖／翻攝爆廢公社）



「射龍門」遊戲規則中，賭運真的很重要，除了上述說的，第三牌點數介於前兩張牌點數之間算贏牌，不過要是「撞柱」，像是明明拿到好牌「A與K」的組合，但第三張牌卻超衰拿到A或K，賭金就必須雙倍奉上；另還有一種狀況，就是拿到兩張一樣的牌時，例如AA或22、33、44、55、66以此類推，若第三張牌超巧拿到一樣數字，因為機率又更小了，有些玩家規定要賠3倍賭金。