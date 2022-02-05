疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

▲Joanne黑長髮配上緊身襯衫，不僅有銷售專業更有超強親和力。（圖／Joanne提供）

記者黃宥寧／台北報導

去年航空業大受疫情影響，讓不少空服員放棄夢幻行業選擇轉職。年僅27歲外型姣好的Joanne也選擇回台灣另覓新出路。Joanne接受《東森新媒體ETtoday》親曝她回台投履歷僅1周，就接到德系汽車經銷商通知。雖然有客艙服務經驗，但對於車子完全是門外漢的她，也讓她在半年內哭了7次，才學會如何賣車，也因為夠努力也讓她以黑馬之姿繳出亮眼成績單。

大學剛畢業Joanne很幸運就考進大陸第四大航空公司，飛到大陸進行3個月受訓，結訓後順利上線。對於航空業充滿熱血的她，除了擁有高EQ面對各式各樣客人以外，卻也得承受時差帶給身體巨大轉變，雖然月薪有達到近8萬，令她滿足，但最後只能靠休假多休息及補眠養身。前年疫情衝擊，不斷休無薪假，就算上班了也是得戰戰兢兢，最後也讓她下定決心離職回台灣。

▼大學畢業後在大陸航空公司從事空服員，卻因疫情衝擊回台。（圖／Joanne提供）

「回台灣一則以喜，一則以憂」Joanne向記者回憶起突然結束3年半的空服員生活，在27歲不上不下的年紀，回到台灣也感到相當迷網，加上疫情嚴峻工作十分難找，她不斷投履歷，一週後，突然接到德系汽車公司電話，也改變她接下來的人生。

Joanne面試時以親切、笑容可掬加上口齒清晰也深深擄獲面試經理青睞，當下決定給她這張「白紙」一次機會。「女生賣車哭3次會賣，可是我哭了7次...」她不諱言指出，從服務業轉業務的最大異處，除了擁有強大心理素質外，以前在航空業只需要負責這趟旅程客人安全落地，基本上不會有任何後續連繫，但銷售必須得從新車到車賣掉，至少以年計算。

▼從空服員轉職到進口車銷售。（圖／Joanne提供）

對於Joanne而言，銷售汽車一年多以來，她看見買進口車客群大部分都屬於在社會上地位較高，對此她的口條不僅得好，對車從裡到外必須擁有強大洞察力，雖然放棄在天空遨遊的夢想，但踏入銷售這塊，讓她與客戶們間擁有一段無法複製的「客製化」故事，而在必要時也得隨call隨到，體貼了解客戶需求。

經過2年淬鍊的Joanne，以黑馬之姿在單月創下賣出15台車紀錄，繳出一張亮眼成績單，月薪比當空服員將薪水大幅成長，她也期許未來在這塊銷售領域更加努力，讓自己逐步成長。