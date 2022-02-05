初五迎財神！全台最靈財神廟TOP5　拜完運勢爆棚

▲想要整年財運滾滾來，初五就一定要到財神廟拜拜。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



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初五就是要迎財神阿不然要幹嘛！想要整年財運滾滾來，不妨就到財神廟拜拜，《DailyView網路溫度》整理出「全台超靈非拜不可財神廟」TOP5，快來看看離你最近的財神在哪裡！

TOP 5：松山霞海城隍廟

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說到「松山霞海城隍廟」，大家可能第一個想到的是拜月老，但其實除了月老之外，也是股票族們最愛財神廟，所以有在玩股票的投資族，想要自己被套牢的股票早點回家，就一定要來摸財神爺鬍子。

TOP 4：板橋慈惠宮

板橋慈惠宮是當地的信仰中心，主奉海神媽祖，往年廟方都會準備2萬份的發財金，只要民眾有「躦轎腳」就可以拿到，別忘了，參拜後要到一樓正殿的左右側摸一下發財金元寶，讓你的財運加倍喔！

TOP 3：北港武德宮

北港武德宮是台灣第一座財神廟，建議可以在這邊點一盞財神燈，不僅可以補財庫，還能夠消業障，廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，並且在燒金紙時要寫下名字，這樣神明才能收到你的心意，求到財寶米後，記得拿回家混在米缸，或將零錢放進財寶米袋中。

TOP 2：中和烘爐地

中和烘爐地平時人氣就很旺，更是許多業務的必拜廟，來烘爐地記得帶張名片，並且跟土地公「大錢換小錢」，換到的1元錢母要存起來，如此一來錢財便能源源不絕。

TOP 1：竹山紫南宮

竹山紫南宮被封為是全台最靈的財神廟，平時人潮就很多，一到過年更是人潮洶湧，不少信徒每年都會特地來求發財金以及還發財金，另外招財錢母，更是吸引各地民眾前來排隊，人氣強強滾。