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相中天菜！高雄同志大遊行男偷摸下體被逮　慘賠1萬還遭判拘

▲▼ 同志,同性戀,LGBT,彩虹旗,彩虹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王姓男子在2020年高雄同志大遊行時，相中隊伍中的一名天菜，竟趁機偷摸其下體得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

2020年高雄舉辦同志大遊行時，一名王姓男子在隊伍走到前金區長生街與自強二路口時，看中遊行隊伍中的一名「天菜」，竟趁著天菜防備不及時，伸手觸碰其下體，讓天菜嚇得當場報警處理。一審，法官依性騷擾罪，判王男拘役20日，得易科罰金，但天菜認為一審量刑太輕，怒提上訴；不過二審法官審理後，駁回天菜上訴，維持原判；民事部分，則判王男需賠償1萬元。

王姓男子2020年參加高雄同志大遊行時，相中一名天菜，竟然趁著人群眾多，天菜不及防備之時，伸手偷摸他的下體得逞，氣得天菜當場錄影蒐證怒報警處理。

庭審時，王男坦承犯行，但也向法官表示自己因病遭強制入住康復之家，並提出其在康復之家的入住證明與身心障礙證明，請求法官給予緩刑。不過天菜卻向法官表示，王男當下的舉動讓他心情不舒服、不被尊重及事後很不開心，且不願意與其和解。

一審，法官認為王男未尊重被害人的身體自主權與人格尊嚴，趁人不備來不及抗拒而觸摸其隱私部分，顯然不尊重被害人對於身體自主權力與心理感受，實有不該；而被害人事後更不願意與王男和解，顯見王男對其所造成的創傷，已非金錢可言喻。

法官指出，故能體會王男所陳述其目前身心狀況，但被害人因王男的行為亦有不被尊重、不開心之感受，也不能不顧及被害人的心情，惟念其犯後坦承犯行，且無前科紀錄，鑑於王男的身心狀況、智識與經濟狀況，依性騷擾罪，判其拘役20日，得易科罰金。但天菜不服，認為王男以其精神狀況不佳來博取同情，且至今都未向他取得原諒，怒提上訴。

不過二審法官審理後指出，天菜指出王男至今皆未向其取得道歉或有賠償一事，並非屬實。法官指出，2人多次調解皆因天菜表示沒有和解意願，或因天菜提出王男需賠償6萬元，但王男表示其僅能負擔5000元，2人因賠償金額無法達成共識而破局；而王男也早在一審時就已書立道歉信一紙，法院也依職權寄給天菜，難認王男至今完全未賠償天菜一事，應將責任全歸咎於王男，認為原審量刑並無不當，駁回天菜上訴，維持原判；民事部分，則判王男需賠償天菜1萬元為適當。

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