網紅炸雞店「廁所泡雞腿」、生鏽剪刀剪肉　業者：我自己也在吃

▲中國大陸網紅炸雞店被查出「廁所內泡水解凍雞肉」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸四川省眉山市一間網紅炸雞店19日被衛生單位檢查時，稽查人員發現店家竟然在「廁所」解凍雞肉，而且旁邊的便池還積了一層厚厚的污垢，同時還有塗改保存期限、賣過期食品、生肉未妥善保存等違規情況，誇張的是業者被警告後，竟然回答「我們自己也在吃」，讓稽查人員直接傻眼。

根據大陸人民網報導，眉山市市場監督管理局19日突擊檢查一間網紅外賣炸雞店「叫了個炸雞」，稽查人員發現該店的抽油煙機布滿了灰塵和油漬，油鍋正上方部分油漬已經脫落，還有包含塗改保存期限、販賣過期食物、用垃圾袋裝食品、用生鏽的剪刀剪雞腿等行為。

最誇張的是店家竟然在「廁所」解凍雞肉，影片中可以看見一個裝滿水的方形金屬水池，水池中泡滿正在解凍的雞肉，而水池旁邊就是便池，讓稽查人員忍不住詢問業者「你不知道有交叉感染的風險嗎」，不料業者竟然回答「我們自己也在吃」，讓稽查人員直接傻眼。

檢查結束後，眉山市市場監督管理局隨即責令業者立刻整改被發現的所有問題，至於其販賣過期食品的行為將另立案處置，外送平台也把該店鋪下架。針對報導，「叫了個炸雞」官網20日指出，遭查核出問題的門市，並沒有取得他們的合法授權，而是盜用商標的侵權門市，他們已經啟動相應的法律救濟程序。

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