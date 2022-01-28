快揪你阿嬤去！繼光香香雞刮刮樂「幾歲送幾份炸雞」只限10天

▲繼光香香雞推刮刮卡，頭獎為中獎者幾歲就送幾份炸雞。（圖／翻攝自FB／繼光香香雞 J&G Fried Chicken）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#你一百歲就送一百份香香炸雞！」繼光香香雞為迎新年，推出買桶送刮刮卡的活動，除了抽折抵發財金，如果中了「好禮超值送」頭獎的話，獎品是「香香炸雞（中）你幾歲就送幾份！（同得獎者年齡份數）」，繼光香香雞就在粉專開揪，「#快把阿公阿嬤帶來全家一起同樂！」讓阿嬤也來試試手氣。

繼光香香雞在臉書粉專表示，將在1月28日至2月6日，推出限時10天的活動，只要買「新春分享桶」，就會拿到一張「雙重好禮刮刮卡」，刮刮卡是100%中獎率，每張都有雙重好禮，包括第一重人人有獎的「發財金張張抽」，最高可中88元的商品抵用金，可於下次消費折抵。

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第二重則是抽免費香香雞「好禮超值送」，有中份香香炸雞免費吃1份、杏鮑菇半價等好康，最大獎則是「幾歲送幾份香香炸雞」，讓繼光香香雞笑呼，「#叫你阿嬤來試試手氣」、「#看你是不是神之香香手」。不過，刮刮卡數量有限、送完為止。

要注意的是，刮刮卡並非現刮現換，其兌換時間為2月7日至3月31日止。而刮中「幾歲就送幾份」頭獎的話，需檢附兌獎憑證寄回活動小組兌換「香香炸雞M」電子兌換券。

另外，人氣速食品牌「拿坡里」祭出超殺「炸雞買10送10」限定優惠，即日起至3月2日只要購買義式炸雞桶就送10隻隱藏版「蔥香蒜辣雞翅」，且只送不賣，讓炸雞控一口吃雞腿，一手拿雞翅，一路爽吃到年後。