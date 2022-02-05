房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

▲房貸綁架人生30年？話題引發網友熱議。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

買房是現代人的終極難題，在這個低利率時代，房貸該怎麼選也成為了許多人的疑惑。針對繳交房貸，有網友就在PTT發文指出，「為何房貸一定要繳完？」若1000萬房子貸800萬，未來漲到2000萬後，貸款還剩下500萬，「難道我不能賣掉嗎，這樣手上多1500萬現金耶！」

該網友表示，買2間就變3000萬現金，買3間就變成4500萬現金，當然還要繳稅和一些規費，但是租房子才比較慘吧？沒工作後要如何繳房租，房子漲一倍賣掉後換小一點的地方住還能多幾百萬，甚至千萬現金。

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▲房貸綁架人生30年？話題引發網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

他認為，簡單來說，有買2到3間房子的人，大概50歲左右就可以退休了，一直租房子的，卻不知道要幾歲才能退休，「想要提早退休的，一定要買第2間，有買第3間第4間的，還可以去當甜心乾爹。」

貼文曝光後，爆許多網友共鳴，「有些人是真的這樣富有的」、「蠻酸的，不過這就是目前炒房現況」、「有人十年前新竹花1000萬買，今年2000萬賣掉回台南2000萬買透天，今天漲到3000，如果當初不買，現在能有3000萬透天？」、「如果你都有把房子維護好，的確是可以這樣」。

不過也有網友持不同看法，「應該說真要賺多，早期買的房才能，現在頂多是小賺而已」、「前提是保證賣得掉」、「問題是到時候賣舊房的錢更買不起新房吧」。