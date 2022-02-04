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子宮裡長牙齒！她生完第一胎「下腹痛爆」　照超音波嚇歪：2年了

@sandwitchbread The movie teeth irl. i can’t wait for surgery, Im gonna keep them in a wet specimen jar. #dermoidcyst #dermoidovariancyst #cyst #gyno #teeth ♬ original sound - page

記者吳美依／綜合報導

外國女子佩吉（Page）感覺下腹部疼痛，非經期卻異常出血，趕緊前往婦產科診所，接受超音波檢查，竟發現子宮裡長出現詭異的頭髮及牙齒。醫師解釋，這是一顆長達7公分的皮樣囊腫（Dermoid Cyst），應為患者2年前懷胎時形成。她將這段經歷分享至TikTok後，引發網友熱議。

佩吉2020年7月生下兒子，原本以為又懷孕了，但醫師一看見超音波畫面，立刻表示「那不是寶寶。」她轉述醫師說法指出，其子宮內出現2顆皮樣囊腫，其中一顆僅豆子大小，另一顆約雞蛋大小，還發育出頭髮和牙齒，推測是2年前懷孕、胎兒發育過程中，胚胎組織粒子分離而形成的皮樣囊腫，「基本上就是我兒子的身體組織碎片。」

▲▼外國女網友子宮裡長出皮樣囊腫。（圖／翻攝TikTok@sandwitchbread）

▲佩吉的子宮裡長出皮樣囊腫。（圖／翻攝TikTok@sandwitchbread）

由於佩吉的皮樣囊腫劇痛不已，因此在醫師建議下開刀摘除，她坦承起初非常焦慮，幸好如今已經康復。網友們紛紛嚇壞留言，「我每天都學到另一個人體器官的恐怖知識。」、「我的下巴快掉下來了！」、「這聽起來很像是恐怖電影的開頭。」

《每日郵報》報導，美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）指出，皮樣囊腫是一種良性囊腫結構，會在人體任何部位形成，最常見的地方是臉部、顱骨內部、下背部及卵巢等等；若是卵巢或子宮裡的畸胎瘤，可能長出骨頭、體液、毛髮、神經、皮膚汗腺甚至牙齒。

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