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子宮肌瘤忍到長卵巢瘤！下腹痛不要忍　 醫：早就醫才有好結果

▲▼婦科超音波顯示陳小姐同時有子宮肌瘤（右圈）及卵巢瘤（左圈）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

婦科超音波顯示陳小姐同時有子宮肌瘤（右圈）及卵巢瘤（左圈）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「以為只是經痛沒什麼，但到後來連平常時肚子都會悶悶痛痛」51歲的陳小姐，在健康檢查中發現原來是子宮肌瘤再度復發，卵巢右側還有十公分大的卵巢瘤，於是到經花蓮慈濟醫院婦產部就醫，經李佩蓁醫師以單孔腹腔鏡微創手術，移除卵巢腫瘤外並進行保留子宮頸的子宮次全切除手術後，已成功解決困擾陳小姐已久的腹痛、經期異常等問題。

陳小姐五年前才因為子宮肌瘤做過一次手術，當時解決了經血量大的問題，但過了幾年後，肚子在經期時開始出現悶痛且血量多等症狀，陳小姐表示，在跑步時也會覺得肚子沉甸甸的甚至會痛，到後來不僅連平躺都會痛，睡覺也睡不好，「我是個滿能忍痛的人」一直忍到健檢才發現她的子宮肌瘤復發，同時也多了卵巢瘤的問題。

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▲▼婦科超音波顯示陳小姐同時有子宮肌瘤（右圈）及卵巢瘤（左圈）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳小姐卵巢瘤約10x5公分。

「子宮肌瘤、卵巢瘤同時發生，其實不常見」李佩蓁醫師表示，陳小姐卵巢瘤約十公分、子宮肌瘤約七公分左右，其中卵巢瘤已經大到在肚臍的位置就能摸得出來，而子宮肌瘤也不止一顆，還有其他小顆的肌瘤，這也造成她嚴重貧血。

在與陳小姐討論與評估治療方式時，李佩蓁醫師說，因陳小姐之後無生育計畫，選擇以單孔腹腔鏡微創手術，從肚臍處開一個約兩公分的小孔，搭配組織袋以避免卵巢及子宮等組織在移除過程掉到腹腔；手術不到一小時就完成右側卵巢瘤摘除及子宮次全切除，並保留她的子宮頸及左邊的卵巢。

李佩蓁醫師說，相較於傳統剖腹手術，單孔腹腔鏡微創手術不僅傷口小，約兩公分左右；出血少、復原快、住院天數少、術後當天就可下床走路外，也能減少傷口裂開及疝氣的發生。

「陳小姐的卵巢瘤屬於良性畸胎瘤」李佩蓁醫師表示，一般卵巢畸胎瘤都是沒有症狀，不會痛也沒有感覺，一旦腫瘤長到超過五公分，因重量不均勻就有較高的機率因為運動或姿勢改變而扭轉，導致月經異常或卵巢缺血引起下腹痛或劇烈腹痛，這時就需以手術來切除腫瘤。

▲▼婦科超音波顯示陳小姐同時有子宮肌瘤（右圈）及卵巢瘤（左圈）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

婦產部李佩蓁醫師提醒，女性朋友若是經期異常、下腹痛，千萬不要忍耐或不好意思就醫，及早就醫可以把握黃金治療時期。

一解多年困擾的陳小姐很感恩李佩蓁醫師，陳小姐表示，沒想到小小的傷口，可以移除十公分大的腫瘤。陳小姐除肯定李醫師醫術外，李醫師與護理團隊的細心照顧，讓她覺得很溫暖也很貼心。

李珮蓁醫師指出，30到50歲的女性，約四成到五成都有子宮肌瘤，大部分的人都沒有症狀，若是出現經血多、經痛、慢性不孕或是壓迫症狀造成頻尿或排便異常，就需要就醫治療；另外，已檢查出患有子宮肌瘤的病友，因為在未停經之前，肌瘤每年都有可能會慢慢的長大，所以建議病友每年定期回診做超音波追蹤檢查。

李佩蓁醫師說，在急診或門診中，常常遇到病人忍痛或害羞而延遲就醫，導致卵巢差點受損等狀況，所以特別提醒女性朋友若是經期異常、下腹痛，千萬不要忍耐或不好意思就醫，其實超音波檢查能快速的幫病人做出初步的子宮或是卵巢異常的診斷，及早找出病灶，不僅可以把握黃金治療時期，治療後也往往有良好的結果。
 

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關鍵字：

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