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過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮

圖、文／三菱電機提供

ME子簡介
三菱電機ME子
日本家電新秀，真感情才是ME子style

過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮（圖／三菱家電提供）

過新年人團圓，大魚大肉肚皮圓

春節期間和家人團聚的時光，不只身心充電，連肚皮也是隨時被撐得飽飽飽。滿滿的幸福感，從餐桌上滿滿的好料就看得出來，明明已經連吃好幾天大餐，長輩的拿手菜卻還是一道道不間斷，這種過年限定，怎麼吃都吃不完的「甜蜜負荷」，到底該怎麼辦？

過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮（圖／三菱家電提供）

團圓飯吃不完，實用冷藏空間放好放滿

吃太多怕傷身，吃不完又怕傷長輩心？這時候ME子我可就不得不提到三菱電機電冰箱的超實用冷藏空間！可以靈活調整層架，依照不同容器的高度調整出最適合的擺放方式，加上寬敞的門邊架和保鮮室，簡直將冷藏空間發揮到極致！
除此之外，還擁有智慧偵測感應器，確實掌握溫度變化，即時調節開關門產生的庫內溫差，讓食物隨時保持在低溫保鮮環境。冷流口還設有清新潔淨濾網，可去除冷流中收集到的雜菌和臭味分子，降低惱人的冰箱異味！

過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮（圖／三菱家電提供）

三種溫度保鮮，留住團聚的幸福滋味

ME子我知道，保存這些珍貴的「甜蜜負荷」，當然不能只有這樣，有足夠的空間，還要用對的溫度！三種溫度保鮮，依據食材特性、保存時長等，有著各自獨立的溫度與空間。

像是-3~0度C的超冰保鮮室，專門存放肉類與海鮮，超冰冷藏不結凍，存放一週依舊超保鮮。而美味瞬冷凍室，庫內維持約-7度C，相當適合保存肉類與熟食，利用獨家微凍結技術，不破壞食物細胞，食材取出後不用等退冰，直接料理也超便利！還有-18度C大容量冷凍室，用超大空間凍存食材，輕鬆收納超夠用！

過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮（圖／三菱家電提供）

有三菱電機電冰箱，年年有餘不是問題

今年過年，就算餐餐好料，天天有剩，也不用擔心胃裝不下！這些承載著長輩們滿滿愛心的料理，都有三菱電機電冰箱替你好好存放，讓春節團圓飯，吃得更加圓滿無負擔，最後，ME子再次祝大家新年快樂，年年有餘！

過年餐餐好料，天天有剩，保存年菜有學問 ME子の年菜保存術｜實用冷藏空間+三種溫度保鮮（圖／三菱家電提供）

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