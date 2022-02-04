堆高機爆胎停路中…20歲騎士撞上喪命　父求償480萬卻僅獲賠4萬

▲葉姓男子2019年晚間假使堆高機行駛在路上，卻因為車輪爆胎卡在路上，造成後方行經的20歲陳姓騎士閃避不及，撞上慘死。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

葉姓男子前年晚間，駕駛堆高機行經彰化大肚橋南下慢車道時，因堆高機後車輪爆胎而無法動彈，但葉男卻沒有在堆高機後方設立任何車輛故障警示，造成年僅20歲的陳姓騎士閃避不及直接撞上，緊急送醫後，仍不幸傷重不治。陳姓騎士的父親事後怒向葉男與其所屬公司怒求償480萬餘元，不過彰化地院審理後，僅判葉男與其所屬公司需賠償陳父4萬餘元。

判決書指出，葉姓男子2019年2月晚間駕駛堆高機行駛在彰化大肚橋南下慢車道時，遇上堆高機後車輪爆胎，迫使整輛車停在道路中間無法動彈，但葉男在車輛故障後，卻沒有在堆高機後方設立任何車輛故障告示，或將車輛移往路肩，造成騎車經過的20歲陳姓騎士，閃避不及直接撞上，因而全身受有多處創傷，緊急送醫後仍因傷勢過重不幸死亡。事後，葉姓堆高機駕駛還被查出，其開堆高機上路時根本未向公路監理機關申請臨時通行證。

案發後，刑事部分，葉男經最高法院依過失致死罪，判處有期徒刑1年6月確定，而陳姓騎士的父親也對葉男與其所屬堆高機公司，怒求償含精神補償金共480萬餘元。陳父向法官哭訴，兒子出車禍時年僅20歲，正值青春大好年華，他和妻子離婚後，一人獨自拉拔兒子長大，孰知兒子才剛成年後沒多久，就因為葉男一時疏忽，害兒子不慎撞上堆高機而死，讓他精神受創嚴重，怒向葉男與其所屬堆高機公司，求償300萬元的精神撫慰金。

庭審時，葉男仍向法官主張自己無罪，是陳姓騎士自己撞上來的，何況他只有國小畢業，所有財產僅有一台腳踏車，沒有錢可以賠償。

彰化地院審理後發現，陳父向葉男等求償480萬餘元，但陳父名下卻有一間獨資經營公司，難認陳父有任合無法維持生活，或無謀生能力有受撫養之必要，加上其也無法提出任何有效證據，證實其確實無謀生能力需接受撫養；且根據交通事故建議書之鑑定結果指出，整起事故主因，陳姓騎士所佔過失比例至少達70%，而陳父事後也向犯罪被害者保護協會請領100萬餘元，認為陳父所請求之賠償金額過高，判葉男與其所屬堆高機公司，需賠償陳父4萬餘元為適當，全案仍可上訴。