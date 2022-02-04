夜店噁男「從雙腿摸到胸口」　正妹dancer怒告！堅持走這條路

記者邱中岳／台北報導

有著外國人深邃輪廓、健康的小麥膚色的菲菲，從戲曲學院畢業後就在夜店當Dancer，一做就是8年，從小就愛跳舞的菲菲，幼稚園學習芭蕾，後來接觸street jazz、new jazz不同風格，在國立台灣戲曲學院就讀時，曾經從2樓摔下，但仍澆不息她對舞蹈的熱誠。

菲菲，27歲，從幼稚園開始就學習芭蕾舞，高中就讀於華岡藝校，就開始利用課餘時間當平面模特兒，大學考上國立台灣戲曲學院，就讀特技舞蹈相關科系，主要項目就是「綢吊」、「空中環」等危險表演。

▲菲菲靠著「對於跳舞的熱情」，在夜店當Dancer，且一待就是8個年頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

大學時期，曾經在練習「綢吊」時，不慎從2樓高的地方墜落釀成事故，造成尾椎受傷，但仍澆不息菲菲對於跳舞這檔事的熱情，在復原後又立刻投身舞蹈表演。

「我的人生能堅持的不多」菲菲自嘲的說，因為很多事都三分鐘熱度，跳舞是她唯一堅持最久且最喜歡的，尤其是看到台下觀眾，更會激發表演慾望。

▲菲菲(中)曾經尾椎受傷，但仍澆不熄對舞蹈的熱誠，直言「做到體態不好、跳不動為止」。（圖／記者邱中岳翻攝）

菲菲19歲開始投身Dancer工作，在《Wave》跳舞一待就是8年，雖然當Dancer收入沒有外界想像的多，而且還要控制飲食，甚至在家裡裝鋼管每天運動練習，但因為熱愛跳舞，所以還是努力維持體態。

「跳到體態不好為止」，曾經晚上當Dancer、白天當鋼管舞老師的菲菲在舞蹈教室教了4年，但日夜工作讓身體狀況不佳，在選擇之間，菲菲還是走回表演這條路。

菲菲指出，在夜店雖然都有安全人員保護，但是有一次下班換下便服，準備從廁所離開，竟然當場被男客人從雙腿間摸到胸口，被「大吃豆腐」的菲菲氣得提告，也是菲菲在夜店最噁心的一段回憶。

菲菲小檔案：

外號：菲菲、felia

三圍：32C／24／35

身高體重：165／48

星座：摩羯座

生日：1993年12月28日

婚姻狀況：單身

IG:：Felia_ff

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