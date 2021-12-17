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國小弟自編「甩手舞」！54秒劈腿＋電眼秀翻　3千人看傻：少年舞神

▲有媽媽秀出兒子超強舞技，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有媽媽秀出兒子超強舞技，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

超會跳！一名家長近日在臉書PO出兒子放學後跳舞的畫面，只見他隨著音樂扭腰擺臀，連眼神也很到位，很難想像這段「甩手舞」竟全都是自編自學，讓不少網友狂讚「比很多大人都還厲害」，希望家長能加以栽培。

一名媽媽近日在臉書社團「爆廢公社二館」分享影片表示，「小兒放學後，即興來首甩手舞，完全自編自學。」只見畫面中的男童穿著國小運動服，賣力地跳著當紅女團BLACKPINK成員LISA的solo曲《LALISA》，眼神超殺、表情到位，再加上不馬虎的舞步，整個人氣場炸裂，結束時還秀出「一字馬」大劈腿，隨後又回復純真笑容，擄獲不少網友的心。

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▲有媽媽秀出兒子超強舞技，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

影片一曝光，馬上吸引3000多名網友按讚，紛紛留言，「太誇張了吧，很厲害耶…」、「很厲害！要多給小朋友鼓勵」、「很有天分，我像他這個年紀還在媽媽雜扣（台語：10元）」、「弟弟好厲害」、「超棒的啦」。其中，也有不少網友狂勸「好有舞蹈細胞！媽媽要好好栽培他啊」、「很棒耶，要好好培養」、「讚！可以讓他順便學locking，他很有天分呀」。

對此，男童媽媽也回覆，「媽媽我有點受寵若驚，真心感謝大家欣賞，我會讓孩子自由發揮。有送去舞蹈教室上過幾堂課，太制式化的教學，孩子他覺得乏味，所以就沒學了，目前有在學校的課後才藝上舞蹈課，一週一堂50分鐘，老師教的也是比較傳統的可愛風舞蹈，他回家就看youtube跟抖音， 然後就這樣。」

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