吸引近2000信徒！麻原彰晃魅力驚人　前奧姆教徒爆：全靠花顏巧語

▲麻原彰晃為1995年東京地鐵沙林毒氣案的主謀。圖為1999年7月19日，他的追隨者於東京進行宗教吟誦訓練。（圖／路透）



●精選書摘

花顏巧語煽動人心的麻原

奧姆真理教在東京世田谷區經營一家便當店，店裡員工都是出家信徒。奧姆的出家信徒必須出力為教團效勞，這種活動叫作「work」。有一些信徒會被要求在奧姆經營的公司或商店工作，雖然沒有薪水，但據說可以透過工作積累「功德」。

有些信徒負責的「work」是在科學技術等部門，他們可以獲得足夠的資金和研究設施，並且成為教團的核心幹部，但除此之外的信徒就被分配到便當店，失去了「work」的動力。

一九九一年一月，麻原參觀了便當店並舉行講道會。這場講道會被錄了下來。錄音帶中，浮現在便當商店工作的信徒的不滿，以及麻原用花言巧語消除不滿的一面。

麻原：「那麼，今天我想談一談便當店的意義，以及我對未來的想法，還有該怎麼去做。首先，說到奧姆的便當店，我認為是救贖的基礎。為什麼這樣說？首先，在現代社會，不管怎樣一定要有經濟基礎，才能救贖世人。這樣各位知道了嗎？而且，如果經濟基礎紮實，就可以搞好道場，可以建造奧姆的醫院，

也可以蓋學校。好不好？為了這些目標，奧姆的便當店是一股有效的力量。知道嗎？各位覺得好不好？」

便當店所有信徒：「……好。（回應很慢，聲音很小聲）」

▲奧姆真理教徒家中貼滿教主麻原彰晃照片。（圖／達志影像／美聯社）



麻原：「你們做得愈努力，就會愈有活力，奧姆的便當店的生意就會愈好。這樣一來，當然會活絡經濟。你們要是沒意識到這點，經濟就無法動起來。然後，便當店肯定會倒閉。這樣該怎麼辦？從某種意義上說，便當店會隨著你們的力量而動起來。好不好？那麼，當你們以自己的力量前進時，功德會迴向給誰？當然是迴向給自己囉。你們身處現世(一般社會的意思)，要做三種修行。好不好？首先，你們要在便當店裡工作，出力奉獻，這就是皈依。好不好？瞭解嗎？」

便當店所有信徒：「瞭解。」

麻原：「然後，下個階段，你們將與自己的慾望戰鬥，並且克服一切，讓便當店發展起來，這就是供養。好不好？」

便當店所有信徒：「好。」

麻原：「而當你們從事一般的『work』時，你們的目的，有的是為了生活，有的是為了布施，但當然你們基本上都是為了生活而工作。好不好？這樣一來就不能說你們在供養。當您把勞動當作是在布施，那才叫作供養。我認為你們要拚命『work』，就能完成供養。好不好？」

便當店所有信徒：「好。」

麻原：「你們還累積了另一件大功德。正如我先前所說，如果你們盡力而為，經濟自然就會活絡。經濟活絡的話，許多靈魂可以再次與真理相遇(信徒增加的意思)。瞭解嗎？」

便當店所有信徒：「瞭解。」

麻原：「好不好？今年，你們就全力修行，讓這間便當店出現四名成就者吧。四名成就者唷。再來，至少讓便當店出個兩、三位大師。好不好？」

便當店所有信徒：「好。」麻原：「我希望你們之中至少可以出現那麼多的大師和成就者。好不好？」便當店所有信徒：「好。」麻原：「要怎麼做才好？要怎麼努力呢？嗯？你們要怎麼跟新來的人說明便當店的

意義呢。這裡太棒了。我們自己在奧姆的經濟中發揮了部分作用。還有我們正在實踐怛特羅伐折羅衍那。你們可以這樣解釋。這是皈依的修行。說這是供養的修行。這就是懺悔的修行。好不好？你們就這樣想吧。有什麼東西要從心裡跑出來了嗎？身為救贖者的絕對意識跑出來了，是吧。

你們之中應該會有人想說：『我為什麼要剝這種蝦？』『為什麼我必須騎這種摩托車不可？』是吧。啊啊好討厭啊。『您好。我們是奧姆便當店。』(麻原模仿信徒沒有幹勁的樣子。大家都笑了)。我認為你們應該處於有意識的狀態。『我是為了修行才來做這種事的』。

但是菩薩是擁有真理之眼的人。這種人已經看出，現在你們的work中存在著怛特羅衍那的三個條件。而能夠堅持走下去的人，可能在那裡有兩座或三座山，只要越過這些山，他們就能進入真正的真理。然後他們就能成為大師，成為昆達里尼瑜伽的大師，成為摩訶母陀羅的大師，成為摩訶衍那，也就是大乘的大師，他們可以大展身手，並且於來世轉生為真正的救贖者。

這樣一來，你們將自然而然瞭解。從現在開始，你們要做的work，不是那種被命令必須這樣做，那樣做，實在沒辦法了才去做的工作。而是無論累積了多少功德，百分之零點一也好，百分之零點零一也好，都要積極去過好每一天。

如果你們開始有這種感覺，你們就會變得積極主動。一年，兩年，三年後。是真的唷。那時候就會是你們這些人的時代。奧姆的經濟就會被奧姆便當店建立起來。你們想要被人稱讚是吧。好不好？」

便當店所有信徒：「好。」麻原：「要不要全力做好！」便當店所有信徒：「好！」

▲麻原彰晃靠著花言巧語，吸收到許多高知識分子作為教徒。（圖／路透）



麻原：「很好！那麼就加油吧！」便當店所有信徒：「非常感謝您！」(大聲回答)

在這場講道會中，值得注意的是便當店信徒回答「好」的狀況。麻原通常會在講道時頻繁地問「好不好？」來要求信徒回話。在富士山總部道場為出家信徒舉行的講道會中，面對麻原的詢問，信徒們馬上有反應，還大聲回答「好！」。

但是，便當店的信徒起初反應遲鈍，聲音也很小聲。信徒在麻原面前做出這樣的反應很不尋常。這似乎表明他們對修行的動力不足。麻原向這些便當店信徒解釋，便當店的work對奧姆真理教有多重要，然後更進一步說明這對他們自己的修行大有益處。然後，信徒的答覆逐漸變大聲，反應變得更快。接著，當麻原答應一定會從便當店裡提拔三到四人，讓他們當大師時，信徒們的答覆聲變得很響亮。

在麻原巧妙的話術下，乍看之下跟修行無關的便當店工作，變成了有利信徒之事，信徒因此被說服，得到動機。就是這種能力吸引許多信徒，讓教團坐大，並且成為將信徒導向無差別恐怖攻擊的原動力。

作者：NHK特別節目採訪組

譯者：劉冠宏

摘自：凌宇《衝破封印的心靈魔物：奧姆真理教事件未解之謎議》

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