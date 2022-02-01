虐殺女西施2／栽贓死者賣淫抬價　劉榮三「難求其生」8度判死

▲劉榮三等人被拘捕後用外頭緊蓋頭部，不敢面對鏡頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

台中19歲西施小芳（化名）2001年外出唱歌，卻遭灌醉後性侵殺害焚屍，兇手3人遭起訴後，主謀劉榮三堅稱不是性侵而是性交易，當時小芳還反悔抬價、拿出汽油說要同歸於盡，他搶過汽油後才會火燒小芳，並推給共犯張鎮興，表示是張持鐵鎚殺害的，企圖規避責任。法官最終認為求其生而不可得，唯獨判處劉榮三死刑確定，至今仍關押在牢房之中，尚待執行。

就在攻破膽小的張鎮興心防後，檢警拼湊出案件輪廓，2001年1月2日劉榮三、張鎮興因搭訕認識了檳榔西施小芳，3天後劉榮華開車南下到台中找弟弟，當天他們就打電話約小芳晚上唱歌，開著白色豐田轎車4人一同至豐田的闔家歡KTV歡唱，期間張鎮興陪同小芳外處買了2瓶茅台酒共飲，讓平時酒量不錯的小芳晚間10時許步出KTV時已經需要攙扶。

4人駕車外出兜風時途經中正公園時，張鎮興他見小芳不勝酒力竟起了淫念，在後座對小芳性侵得逞，劉榮三見狀停好車後又接連性侵，此時小芳氣得稱要對他們提告，剛關出來的劉榮三擔心重回牢房便起了殺心，三人不理會小芳哭求，強行控制她的行動載至加油站，並由張鎮興購買保特瓶汽油。

期間小芳透過公共電話聯繫上閨蜜，但此時的她尚不知劉榮三想要自己性命，再度哀求劉載她回家，但眾人沒有應允，持續將車子開到偏遠山區尋找合適犯案地點，直至凌晨2點多劉榮三將車停在新社的頭嵙山，下車後拿出鐵槌，重擊小芳的頸部以及頭部打算殺害。

見小芳已然倒地死亡，劉榮三竟要張鎮興將小芳內褲脫下，接著就將汽油潑灑在小芳下體處點火焚燒，企圖要毀去性侵跡證，殊不知小芳只是短暫昏迷，烈焰焚身劇痛下，小芳爬起身子來痛苦尖叫狂奔，並跌落農田乾溝內，劉榮三、張鎮興見狀先後持鐵鎚重擊小芳頭部，直到小芳頭骨破裂、腦漿外溢才罷手。

但開庭時劉榮三則辯稱他是跟小芳以1萬元代價進行性交易，事成後小芳反悔改討5萬元不成，還拿出汽油打算潑灑在車子上揚言同歸於盡，他才會搶過汽油點火，但小芳並沒有因此死亡，是張鎮興後續重擊頭部才害她死掉，自己還有好心拿電話卡給小芳打電話、幫忙撲滅迷你裙上的火，不可能去剝奪她的行動自由，或殘忍殺害小芳。

張振興則是說當時劉榮三要他脫下小芳褲子，不然要他死，小芳跌落乾溝時全身著火，劉榮三仍持鐵鎚一直打，後續把鐵鎚交給他手中，一定要他下手，逼不得已下有敲小芳左背部兩下、用腳踢了幾下，但在擊打時小芳已然死亡，只是做樣子給劉榮三看而已；至於大哥劉榮華則說自己當天已經喝醉，全程醉倒車上，不知道劉榮三、張振興做了什麼，他是直到因滅證據時才被叫醒。

法官比對三人供詞，發現劉榮三自稱小芳是自願與他發生性交易，但哥哥與張男筆錄中都指證小芳當時並不肯，加上小芳與三人結識才短短三天，難以想像小芳會自願與他們發生性行為，小芳又怎能在偏遠山區突然拿出汽油威脅；因此法官認定劉榮三、張鎮興是性侵得逞，並由兩人分持鐵鎚敲擊、用腳猛踢才害小芳死亡，一、二審判處兩人死刑、哥哥無期徒刑。

更審後哥哥張榮華因無事證能證明他有動手，認定他只有精神上助力以及把風，因此先行判處12年確定。張鎮興則無沒有具體事證能確定他有持鐵鎚重擊小芳頭部，被認定只有脫下內褲及敲打2下，與劉榮三冷血殺人的情節有所差別，因此判處無期徒刑，至於冷血性侵殺害小芳的劉榮三直至2008年最高院駁回上訴前，接連被判處8次死刑，死刑確定後至今仍關押在牢房內。

專案刑警詹倢州在真實犯罪Podcast《我在案發現場》中回憶，而小芳原本出生於桃園的單親家庭，成年後正值叛逆期，由於不想受到家庭的約束，離鄉背井獨自一人遠赴台中擔任檳榔西施掙錢，頗有江湖氣息的父親得知女兒慘死異鄉後，怎樣都想親手替女兒討回公道，一審開庭時帶了許多小弟想要逞凶……

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▼共謀犯案的劉榮華、劉榮三與張鎮興。（圖／記者陳豐德翻攝）