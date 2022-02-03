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親戚給紅包！媽傻見「燃料稅收據」　她火大公審：紅包還給單數

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲親戚給紅包，裡面竟放燃料稅收執聯。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

紅包給單數，這種低級玩笑顯見過火了！一名女網友痛罵，哥哥曾在親戚家工作，某次過年竟收到「單數紅包」，而今年親戚也送來紅包，接著向原PO媽媽表示「不是錢，是禮券」，結果內容物竟是燃料稅收據。這次原PO忍無可忍，決定PO網公審，底下網友狂嘆「當長輩還這樣，真的很可悲欸！」

一名女網友在Dcard表示，親戚給原PO媽媽一個紅包，邊給的時候，對方還強調「不是錢，是禮券」，結果媽媽滿心期待打開一看，竟然是一張機車燃料稅收執聯，讓原PO一家人感受極差，「覺得很生氣！」

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原PO火冒三丈直呼，該位親戚很喜歡搞小動作，且低級當幽默的舉止也並非第一次，「會直接在家裡的群組，當著我媽的面，把我哥講的很難聽，當時我哥哥在那位親戚的公司上班，還會亂扣我哥哥薪水，每年過年紅包也只有他會包單數。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲上頭有蓋超商印章，代表親戚已繳納，卻把收據送給原PO媽媽。（圖／翻攝Dcard）

該文章曝光後，引發千名網友搖頭直呼，「下次直接包冥紙給他家晚輩？」「你直接傳群組，拍起來說：謝謝XX包的紅包」、「自以為幽默，殊不知真的很像X智」、「當長輩還這樣，真的很可悲欸，看他也只敢酸下屬，取笑晚輩而已，典型欺善怕惡的小人囉」、「叫妳家人幫你錄影撕掉直接傳家庭群組，帥氣」、「有病吧包單數，還當阿公了？他後輩不會覺得很丟臉嗎」。

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