大陸返台男自主管理期發病「暫列境外」　4家人接觸不到48小時確診

▲指揮中心公布2/3確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增22例本土個案，當中桃園增加7例，除全家旗下物流、錢都加貝爾幼兒園相關，另有4人屬於另一群聚。發言人莊人祥表示，調查他們是今天中國境外移入（案19042）個案家人，且該移入個案已經完成檢疫採檢陰性，是自主健康管理期間出現症狀，與同住家人接觸未滿2天發病，Ct值低，感染源仍在釐清中。



莊人祥說明，新增22例個案分別為高雄15例，桃園7例；桃園方面，有一例屬隔離陰轉陽，為加貝爾幼兒園相關的陪病父親，另物流公司也有兩例，包括一個員工跟一個家屬，目前物流公司總共確診病例有15例，包含12個員工、3個家屬。

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此外，桃園市還有疫調中的4案，都是今天境外移入個案19042的家人。莊人祥說，境外移入個案1/15從中國入境，入住防疫旅館14天期滿採檢陰性後，1/30返回桃園，1/31出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，隔天衛生局安排採檢確診，陸續匡列同住家人3人、非同住家人3人，2/2安排接觸者採檢，6人中有4人陽性，分別是個案的妻子女3人跟弟弟。

莊人祥說明，本案主要是在居家檢疫期滿後，在自主健康管理期間發病，Ct值偏低，跟同住家人僅接觸未滿兩天就發病，感染源還在釐清當中。

▲指揮中心公布2/3本土個案表。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大