蔡英文春節塞滿軍事行程　貼文佔13%「國防牌」成高迴響議題

▲總統蔡英文3日慰勉「海軍陸戰隊99旅3營步8連」。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

農曆春節期間，被視為「最關注國軍的總統」蔡英文，她雖然因疫情取消下鄉發紅包的行程，但也沒閒著，光是初一到初三，就塞爆「軍事慰問」行程，分別走訪防空飛彈連、陸軍269旅，以及海軍陸戰99旅。從社群角度觀察，她的臉書與國防議題相關就佔近13％，「國防牌」在社群的互動迴響也相當高。

近年在疫情侵襲下，蔡英文到了農曆春節期間，都取消了下鄉發紅包的行程，不過她仍塞滿「國軍慰問」的相關行程；事實上，從2016年上任以來，她不論是私下或公開行程，早被軍方內部視為「最關心國軍的總統」。

在農曆春節期間，國人回家團聚、吃年夜飯，但共軍對台灣的侵擾依舊不停歇，導致國軍長年都有安排留守、保護國門不斷電的傳統。因此，蔡英文在春節期間，都會特別安排三軍部隊的訪視行程，除了確認春節整備狀況，也給第一線國軍打氣。

▼總統蔡英文春節慰勉陸軍機步二六九旅。（圖／總統府提供）



今年農曆春節，蔡英文光是初一到初三，就分別走訪防空飛彈連、陸軍269旅，以及海軍陸戰99旅。她3日在99旅視察時就表示，她希望透過這些行程，讓國人看見，因為有國軍堅守崗位，大家才能安心過年。

事實上，蔡英文2016年上任之初，身為我國首位女性三軍統帥的她，被各界特定人士質疑；不過，她積極走訪軍事基層單位，在2016年軍人節時，也誓言恢復國軍光榮。

從社群的角度觀察，根據蔡英文臉書貼文的統計資料，光是2019至2021年，近1500多則文章，有至少約200則貼文與國防議題相關，佔全體約13％。

在發文頻率上，平均每週至少會有一則國防議題貼文；而特別的是，如果從貼文按讚的平均來看，她的讀者對於國防議題的支持，略高於其他議題。總體而言，蔡英文在國防、外交議題上，確實獲得較多的迴響，這也是為何外界認為，蔡英文把過去被視為國民黨強項的「外交牌」搶走的原因，如今「國防牌」也已成為她主力議題之一。

▼總統蔡英文大年初一視導空軍防空暨飛彈連並致贈加菜金。（圖／總統府提供）

