　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲大年初四恢復收運一般垃圾。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

雙北明（4日）、大年初四起，恢復收運一般垃圾、廚餘以及資源回收物；大型廢棄物部分，台北市初五起恢復收運，新北市初四開始收運。另外，環保局提醒，瓦斯罐、洗廁劑、炮竹等7類型物品禁丟垃圾車，瞭解正確處理方式才能避免災害發生。

台北市環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，雖正常開放北市32處限時收受點供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤放在家中，為服務市民，環保局清潔隊員春節假期提早收假，4日、初四起，依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

台北市環保局指出，5日、初五起，恢復免費清運大型廢棄物的服務，家中如有大型廢棄物待清，洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好再將大型廢棄物搬運到約定地點，勿將大型廢棄物逕自放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。

新北市初一至初三停收垃圾，初四恢復收運一般垃圾、廚餘以及資源回收物。新北市環保局提醒，有7類物品禁丟垃圾車，正確處理方式如下：一、高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣優先交由販賣業者逆向回收；二、高壓噴霧瓶罐遇高溫及壓縮容易引爆，若未使用完，回收前應至空曠處朝逆風方向將內容物排出，且不可敲打、壓扁、打洞或用火燒烤等，應直接用噴口排出，排空後交付資源回收車。

▲▼瓦斯罐被垃圾車擠壓，清潔隊員被炸傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市土城區1月有民眾朝垃圾車丟數個瓦斯罐，裡面有殘留瓦斯，經垃圾車擠壓後爆炸，造成2名清潔隊員被炸傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

三、洗廁劑等殘留腐蝕性液體瓶罐，應排空後交付資源回收車。四、粉狀物達到一定濃度，遇上靜電、火源或高溫環境，可能引起塵爆或快速燃燒，像是奶粉、麵粉等，應混水後丟入廚餘桶。五、金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，餘燼全滅並混水後再交付垃圾車，如未燃燒完全，在垃圾車內悶燒，可能造成車輛及焚化廠的損傷與工安事件。

六、碎玻璃及水銀溫度計，以報紙、箱子或其他方式妥適包裝，避免穿刺造成危害，交付資源回收車。七、行動電源應交付資源回收車，過度充電、高溫或電池有瑕疵，易造成燃燒或爆炸情形。

另外，新北市環保局表示，過年期間垃圾量會比平常多一倍以上，垃圾車與資源回收車無法準點收運，因此，會以垃圾車響鈴通知，民眾也可以到「新北樂圾車」網站查詢，提醒民眾事先做好垃圾分類，尤其危險物品要妥善處理。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
黃少祺妻兒全染疫「感染源曝光」！　經紀人揭現況
高雄男「未打疫苗」無症狀！　他打3劑莫德納被突破
高壓電線掉進市場！剛果26人被電死　屍橫遍地
快訊／內壢交流道車禍！「車體碎成麻花捲」掛半空
快訊／高雄2傳播鏈+15確診　足跡有夢時代、眷村市場等地
大陸返台男自主管理期發病「暫列境外」　4家人接觸不到48小時
快訊／高雄+15創新高！　陳其邁：隱匿足跡將開罰
黃郁婷登Google熱搜第1　穿中國隊服反嗆：可以不幫我加油

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

蔡英文春節塞滿軍事行程　貼文佔13%「國防牌」成高迴響議題

蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

call out拜年被當詐騙「我還侯友宜咧」　縣長：嘜擱掛！我真ㄟ

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區　期打造綠能矽島風、光台灣

蔡英文視察海陸99旅　期許以「三不怕」戰鬥精神讓戰力更強

小黃司機不收費！與台關係升溫　在台立陶宛人深刻感受：常被道謝

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

干擾念經....4屁貓「趴腿練拳頭」 鑽衣玩捉迷藏！和尚專心不動搖

卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

蔡英文春節塞滿軍事行程　貼文佔13%「國防牌」成高迴響議題

蔡易餘3個月成功減重10公斤　「蔡英文只說要驗收沒有保固」

雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

call out拜年被當詐騙「我還侯友宜咧」　縣長：嘜擱掛！我真ㄟ

蘇治芬邀林佳龍參觀新興太陽能專區　期打造綠能矽島風、光台灣

蔡英文視察海陸99旅　期許以「三不怕」戰鬥精神讓戰力更強

小黃司機不收費！與台關係升溫　在台立陶宛人深刻感受：常被道謝

黃少祺妻兒全染疫「感染源曝光」！　經紀人揭現況：有恢復健康

婚嫁喜俗知多少？從訂婚到迎娶重要儀節一次看

卓冠廷跟奧運拳擊國手林郁婷拜師　打完一套他累到狂喊休息

20歲嫩妹「和親哥同床交纏」　男友撞見超崩潰！她喊冤：只是取暖

婚宴收禮金「一數6萬突消失」　她痛心1決定：瞞著弟弟！網讚爆

元宵小提燈「大吉虎」領取資訊曝！2／14起限時15天　這1處免費領

怎麼夫妻2人都超會演戲！這5對「好萊塢明星夫妻檔」恩愛讓人羨煞

高雄男「未打疫苗」無症狀！他打3劑莫德納被突破　極端對比曝光

元宇宙房產2021年交易破139億元　今年有望翻倍

月給27000元孝親！爸媽過年「狂暗示討紅包」　他崩潰罵1句網吵翻

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

陳亭妃揪這人是PTT網軍：老母親妳也不放過

陳水扁尿袋外露　嘆不知何時恢復健康

周春米清新馬尾＋微笑電眼照曝　網暴動：林志玲、郭雪芙不用混了

挺台灣獨立就別過中國新年？　梁文傑舉實例打臉

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

北市16處人潮一次看　「紅燈」別前往

黃郁婷穿中國隊服惹議　陳子瑜：去跟習近平說體育歸體育啊

張麗善call out拜年被當詐騙：我還侯友宜

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

蔡易餘減重10公斤　「只要驗收沒有保固」

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

更多熱門

相關新聞

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

新冠肺炎疫情延燒，國人搶打疫苗補強抵抗力，總統蔡英文、副總統賴清德也在年前接種第三劑疫苗，同樣選擇國產的高端。對此，台北市長柯文哲過年期間接受廣播節目專訪時質疑，高端屬次蛋白疫苗，第三劑保護力沒有「科學證據」，直言總統與副總統第三劑施打高端很怪，「次蛋白可以打三劑嗎？」

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

別再挑疫苗！柯文哲：4日、5日開放預約BNT

別再挑疫苗！柯文哲：4日、5日開放預約BNT

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

關鍵字：

台北市新北市雙北初四收運垃圾垃圾車資源回收

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

快訊／今增22本土！另有34境外移入

黃少祺2兒確診Omicron！「高燒飆40度」妻子也染疫

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

林正英御用6大鬼演員現況！

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面