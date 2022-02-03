雙北初四恢復收運垃圾、回收　7類危險物禁丟垃圾車

▲大年初四恢復收運一般垃圾。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

雙北明（4日）、大年初四起，恢復收運一般垃圾、廚餘以及資源回收物；大型廢棄物部分，台北市初五起恢復收運，新北市初四開始收運。另外，環保局提醒，瓦斯罐、洗廁劑、炮竹等7類型物品禁丟垃圾車，瞭解正確處理方式才能避免災害發生。



台北市環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，雖正常開放北市32處限時收受點供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤放在家中，為服務市民，環保局清潔隊員春節假期提早收假，4日、初四起，依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

台北市環保局指出，5日、初五起，恢復免費清運大型廢棄物的服務，家中如有大型廢棄物待清，洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好再將大型廢棄物搬運到約定地點，勿將大型廢棄物逕自放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。

新北市初一至初三停收垃圾，初四恢復收運一般垃圾、廚餘以及資源回收物。新北市環保局提醒，有7類物品禁丟垃圾車，正確處理方式如下：一、高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣優先交由販賣業者逆向回收；二、高壓噴霧瓶罐遇高溫及壓縮容易引爆，若未使用完，回收前應至空曠處朝逆風方向將內容物排出，且不可敲打、壓扁、打洞或用火燒烤等，應直接用噴口排出，排空後交付資源回收車。

▲新北市土城區1月有民眾朝垃圾車丟數個瓦斯罐，裡面有殘留瓦斯，經垃圾車擠壓後爆炸，造成2名清潔隊員被炸傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

三、洗廁劑等殘留腐蝕性液體瓶罐，應排空後交付資源回收車。四、粉狀物達到一定濃度，遇上靜電、火源或高溫環境，可能引起塵爆或快速燃燒，像是奶粉、麵粉等，應混水後丟入廚餘桶。五、金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，餘燼全滅並混水後再交付垃圾車，如未燃燒完全，在垃圾車內悶燒，可能造成車輛及焚化廠的損傷與工安事件。

六、碎玻璃及水銀溫度計，以報紙、箱子或其他方式妥適包裝，避免穿刺造成危害，交付資源回收車。七、行動電源應交付資源回收車，過度充電、高溫或電池有瑕疵，易造成燃燒或爆炸情形。

另外，新北市環保局表示，過年期間垃圾量會比平常多一倍以上，垃圾車與資源回收車無法準點收運，因此，會以垃圾車響鈴通知，民眾也可以到「新北樂圾車」網站查詢，提醒民眾事先做好垃圾分類，尤其危險物品要妥善處理。