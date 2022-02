快訊／隱匿與女同事關係！CNN總裁朱克宣告請辭　女子身份曝光

▲美國有線電視新聞網(CNN)總裁朱克(Jeff Zucker)。(圖/路透)



中央社

美國有線電視新聞網(CNN)總裁朱克(Jeff Zucker)宣告請辭,因為他未揭露自己與一名女同事的親密關係。他承認自己犯錯,並稱辭職立即生效。

朱克自2013年開始擔任CNN總裁,是美國最有權力的媒體高層之一。現年56歲的他在美國電視圈年少得志,20幾歲時就已任職美國國家廣播公司(NBC)《今日秀》(Today)執行製作人,之後晉升NBC Entertainment總裁。

朱克今天在發給CNN員工的內部備忘錄中,宣布他辭去總裁職務的消息,並稱他希望能以不同方式結束自己的任期。

他承認,自己與一名CNN女同事有著兩廂情願的關係,兩人共事已逾20年之久,他與當事人近幾年發展出親密關係,他被問及此事,但他沒有揭露。

CNN已證實這名女同事是行銷長高樂斯特(Allison Gollust)。高樂斯特已表示,自己將續留在CNN。

Who Is Allison Gollust, the CNN Exec at the Center of Jeff Zucker’s Resignation? https://t.co/1sSWTOLqW0 — Al Johnson (@Fox2Al) February 2, 2022

Who is Allison Gollust? CNN boss Zucker steps down citing undisclosed relationship with longtime colleague https://t.co/fJpNC7bmMf #FoxNews. Another Biden casualty-question: I’m sure they rec’d PPP funding-where did it go????? Hmmmmm-fishy! — JeddWest (@JeddWest) February 2, 2022