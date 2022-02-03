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快訊／隱匿與女同事關係！CNN總裁朱克宣告請辭　女子身份曝光

▲▼美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）。（圖／路透）

▲美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）。（圖／路透）

中央社

美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）宣告請辭，因為他未揭露自己與一名女同事的親密關係。他承認自己犯錯，並稱辭職立即生效。

朱克自2013年開始擔任CNN總裁，是美國最有權力的媒體高層之一。現年56歲的他在美國電視圈年少得志，20幾歲時就已任職美國國家廣播公司（NBC）《今日秀》（Today）執行製作人，之後晉升NBC Entertainment總裁。

朱克今天在發給CNN員工的內部備忘錄中，宣布他辭去總裁職務的消息，並稱他希望能以不同方式結束自己的任期。

他承認，自己與一名CNN女同事有著兩廂情願的關係，兩人共事已逾20年之久，他與當事人近幾年發展出親密關係，他被問及此事，但他沒有揭露。

CNN已證實這名女同事是行銷長高樂斯特（Allison Gollust）。高樂斯特已表示，自己將續留在CNN。

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