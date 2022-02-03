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北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

▲▼內湖運動公園。（圖／台北市工務局衛工處提供）

▲內湖運動公園。（圖／台北市工務局衛工處提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

又到了一連9天假期的農曆春節，是否因為過年期間吃下的大魚大肉，擔心身材走樣而煩惱呢？北市府工務局衛工處推薦「私房景點」，就位在內湖區舊宗路的內湖污水處理廠上方，建造了一座多功能用途的內湖運動公園，沙坑、攀岩場及極限運動場等多樣運動設施，可讓民眾燃燒脂肪、甩掉肥肉。

內湖污水處理廠長高淑惠推薦，佔地3.8公頃的內湖運動公園遠離城市喧囂，簡直是台北市的世外桃源，免費開放大、小朋友最愛的沙坑、攀岩場、極限運動場、PU跑道等運動設施，適合全家大小連假到公園運動玩耍，揮汗燃燒卡路里，也可以在大片草皮上野餐，共享天倫之樂。

▲▼內湖運動公園。（圖／台北市工務局衛工處提供）

高淑惠提到，立佇在公園上，還可以感受到松山機場起降的飛機從上方呼嘯而過的震撼，是賞機的搖滾區，深受飛機迷的喜愛。同時，公園依傍基隆河畔可遠眺101大樓，站在跨堤天橋還能欣賞到河濱夕陽及夜景之美，在絢爛燈光輝映下，可說是都市的賞景秘境，也是網美拍照打卡的熱點。

衛工處進一步說明，位於舊宗路2段2號的內湖運動公園設施包羅萬象，位置也得天獨厚在飛機航道下，公園的主體其實是污水處理廠地下化的產物，全年無休處理民眾每天產生的生活污水，污水處理廠的地下化設計，不僅可防止異味散溢，更具回饋當地社區的理念，如果民眾不想到熱門景點面對塞車人擠人的窘境，可以就近到此半日遊。

【內湖運動公園】

地址：內湖區舊宗路二段2號

搭乘公車：建議搭乘552、63、小2、藍26號公車，在內湖運動公園站下車；或搭204、518號公車在新湖／行忠路口下車，再步行3分鐘即可抵達。

自行開汽／機車：汽車經堤頂大道一段，於公園西側提供收費停車場/機車行經舊宗路二段（機車停車格有限，請多搭乘大眾運輸前往）。

▲▼內湖運動公園。（圖／台北市工務局衛工處提供）

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