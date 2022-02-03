冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬奧會即將於4日開幕，地點位於鳥巢，這也是全世界唯一舉辦「雙奧」的體育館。另外，位於北京三大冰上場館做最後準備工作，《東森新媒體ETtoday》記者採訪兩大重點展館。其中，2008年驚艷世界的「水立方」運用高科技搖身一變為「冰立方」，同樣工程浩大的還有大陸國家速滑館「冰絲帶」，冰道和觀眾席都是智能控溫，充分展現科技冬奧精神。

▲北京國家速滑館「冰絲帶」。（圖／記者任以芳攝）

迎接冬奧，大陸國家體育場「鳥巢」、國家游泳中心「冰立方」、國家速滑館「冰絲帶」，三大冬奧場館全面進入賽時運行模式。北京是歷史上第一個舉辦夏、冬兩季奧運會的「雙奧之城」，開幕式的鳥巢也是世界唯一舉辦「雙奧」的體育館。讓外界更注目還有「水立方」如何轉成「冰立方」，屆時冰壺比賽開始，「冰立方」內部將正式亮相。

2008年奧運會的「水立方」原本是跳水和游泳比賽場地，如今為了冬奧大變身為「水立方」《東森新媒體ETtoday》記者比賽前走訪場館。「由水變冰」的工程相當浩大，尤其冰壺是對冰面質量要求極高的運動項目。

▼ 鳥巢也是世界唯一舉辦「雙奧」體育館 。（圖／記者任以芳攝）

▲「冰立方」冰壺賽道也是智能控溫。（圖／記者任以芳攝）

「冰立方」工作人員介紹，冰壺冰面零下1度溫差或1毫米的平整度，都會影響冰壺的走向和運動員正常發揮，甚至造成比賽爭議。比賽跑冰面光滑度和平整度非常要求，甚至細緻到，溫濕度、照明聲音傳播、空氣流動必須精準掌控。

原本是游泳池的場地如何變成冰面賽道？工作人員指出，「首先把泳池水抽乾淨，取代水泥灌入池中，水池可以得以保留下來。由於重量超出之前建築乘載力，看不到的浩大工程都藏在底下，以鋼框架結構，加上預製砼板作為場地基層。」

冰道底層從上到下有7層不同結構鋼架支撐建築體，也是支撐冰壺賽道，實現「水冰轉換」的關鍵。最底層就有2600根鋼架，每一根都是毫米級的微調，幫助最上層冰壺場地冰面不能超過1毫米變形的嚴格要求。4條賽道下方鋼架鋪設臨時混凝土板層，不用拆除，方便場館冰與水自由轉換。接著搭上防水、隔熱層，再鋪上密密麻埋的冰管，透過一次又一次澆水凝結，變成冰面賽道。

▲北京國家速滑館「冰絲帶」。（圖／記者任以芳攝）

「冰立方」和國家速滑館「冰絲帶」還有共同科技亮點，智能化的室內環境，首先確保比賽用冰質量。不過，北京入夜後都是令下溫度，即使在室內觀賽，超低溫的體感溫度誰也撐不了。館內暗藏黑科技採取「分區控溫」，冰壺冰面溫度是零下4到7之間可精確調節，冰面以上溫度不超過0.5度誤差；觀眾席溫度控制在16到18度左右，觀賽者可以在適當溫度下，享受冬奧盛宴。

▼北京冬奧手機消毒器 。（圖／記者任以芳攝）