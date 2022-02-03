　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽場

 記者任以芳／北京報導

2022年北京冬奧會即將於4日開幕，地點位於鳥巢，這也是全世界唯一舉辦「雙奧」的體育館。另外，位於北京三大冰上場館做最後準備工作，《東森新媒體ETtoday》記者採訪兩大重點展館。其中，2008年驚艷世界的「水立方」運用高科技搖身一變為「冰立方」，同樣工程浩大的還有大陸國家速滑館「冰絲帶」，冰道和觀眾席都是智能控溫，充分展現科技冬奧精神。

▲▼北京、冬奧、滑雪、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京國家速滑館「冰絲帶」。（圖／記者任以芳攝）

迎接冬奧，大陸國家體育場「鳥巢」、國家游泳中心「冰立方」、國家速滑館「冰絲帶」，三大冬奧場館全面進入賽時運行模式。北京是歷史上第一個舉辦夏、冬兩季奧運會的「雙奧之城」，開幕式的鳥巢也是世界唯一舉辦「雙奧」的體育館。讓外界更注目還有「水立方」如何轉成「冰立方」，屆時冰壺比賽開始，「冰立方」內部將正式亮相。

2008年奧運會的「水立方」原本是跳水和游泳比賽場地，如今為了冬奧大變身為「水立方」《東森新媒體ETtoday》記者比賽前走訪場館。「由水變冰」的工程相當浩大，尤其冰壺是對冰面質量要求極高的運動項目。

▼ 鳥巢也是世界唯一舉辦「雙奧」體育館 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、冬奧、北京滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、冬奧、滑雪、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲「冰立方」冰壺賽道也是智能控溫。（圖／記者任以芳攝）

「冰立方」工作人員介紹，冰壺冰面零下1度溫差或1毫米的平整度，都會影響冰壺的走向和運動員正常發揮，甚至造成比賽爭議。比賽跑冰面光滑度和平整度非常要求，甚至細緻到，溫濕度、照明聲音傳播、空氣流動必須精準掌控。

原本是游泳池的場地如何變成冰面賽道？工作人員指出，「首先把泳池水抽乾淨，取代水泥灌入池中，水池可以得以保留下來。由於重量超出之前建築乘載力，看不到的浩大工程都藏在底下，以鋼框架結構，加上預製砼板作為場地基層。」

冰道底層從上到下有7層不同結構鋼架支撐建築體，也是支撐冰壺賽道，實現「水冰轉換」的關鍵。最底層就有2600根鋼架，每一根都是毫米級的微調，幫助最上層冰壺場地冰面不能超過1毫米變形的嚴格要求。4條賽道下方鋼架鋪設臨時混凝土板層，不用拆除，方便場館冰與水自由轉換。接著搭上防水、隔熱層，再鋪上密密麻埋的冰管，透過一次又一次澆水凝結，變成冰面賽道。

▲▼北京、冬奧、滑雪、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京國家速滑館「冰絲帶」。（圖／記者任以芳攝）

「冰立方」和國家速滑館「冰絲帶」還有共同科技亮點，智能化的室內環境，首先確保比賽用冰質量。不過，北京入夜後都是令下溫度，即使在室內觀賽，超低溫的體感溫度誰也撐不了。館內暗藏黑科技採取「分區控溫」，冰壺冰面溫度是零下4到7之間可精確調節，冰面以上溫度不超過0.5度誤差；觀眾席溫度控制在16到18度左右，觀賽者可以在適當溫度下，享受冬奧盛宴。

▼北京冬奧手機消毒器 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、冬奧、北京滑雪 。（圖／記者任以芳攝）

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
中華隊滑冰選手參加冬奧　被發現穿「中國隊隊服」錄影
快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

兩岸女神7／陸流行音樂史少不了「她」　專訪張東：為了忘卻的紀念

冬奧開幕2／沒下雪照樣滑冰　「不怕摔成狗吃屎」這個運動正夯

冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽

小學生除夕燒一桌大菜！媽媽偷偷發炫耀文　朋友圈一看全炸了

蕭敬騰「黃河滋養論」被罵翻！台灣女網紅力挺：罵他是幼稚＋丟臉

護理師協助抗疫「錯過2次求婚」！遺憾搭車返鄉…一落地卻崩潰狂哭

遭印軍攻擊陸血性團長首曝光！　「左顱骨破洞恢復」參與聖火傳遞

600年來9毀9建！神樓鎮福州「腥風血雨」　鎮海樓的古建物玄學

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

酒後騎電動單車「初四了」　新罰則上路！警半小時逮3人

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

兩岸女神7／陸流行音樂史少不了「她」　專訪張東：為了忘卻的紀念

冬奧開幕2／沒下雪照樣滑冰　「不怕摔成狗吃屎」這個運動正夯

冬奧開幕1／低溫觀賽「黑科技控溫！」　鳥巢唯一「雙奧」賽

小學生除夕燒一桌大菜！媽媽偷偷發炫耀文　朋友圈一看全炸了

蕭敬騰「黃河滋養論」被罵翻！台灣女網紅力挺：罵他是幼稚＋丟臉

護理師協助抗疫「錯過2次求婚」！遺憾搭車返鄉…一落地卻崩潰狂哭

遭印軍攻擊陸血性團長首曝光！　「左顱骨破洞恢復」參與聖火傳遞

600年來9毀9建！神樓鎮福州「腥風血雨」　鎮海樓的古建物玄學

機車待轉要不要打燈？　他搬出法條解惑了

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

女師視訊「和老公床上激戰」　千人大型會議看光光

大吃大喝，腸胃不順又脹氣？5種飲品「去油膩助消化」超有感

虎年健康平安好事來　桃園精選6條走春步道

韓妞超愛《想見你》！　5部台灣影劇之光「韓國買版權翻拍」

「稀飯最強配菜」是肉鬆？　鄉民炸鍋票選4神物：不服來戰

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

偉喬生醫執行長鄭又瑋推薦好書　曝成功小撇步

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

大陸熱門新聞

台灣女網紅狂挺蕭敬騰：罵他是幼稚丟臉

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

護理師抗疫錯過2次求婚！返鄉下車崩潰了

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

中國男足慘輸越南　陸球迷崩潰踩爛電視

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

蕭敬騰春晚歌曲藏「統味」　要兩岸知道根在哪

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

陸版N號房再現！戀童網上架3歲女童私密影片

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

「左顱骨恢復」陸血性團長首亮相！

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

更多熱門

相關新聞

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

2022北京冬奧4日即將開始，包含滑冰選手黃郁婷在內，台灣共有4人參賽，不過黃郁婷卻被爆料「身穿中國隊服錄影」，引起熱烈討論。對此，黃郁婷疑似也透過限時動態回應。

「左顱骨恢復」陸血性團長首亮相！

「左顱骨恢復」陸血性團長首亮相！

選手村防疫嚴「食材驗興奮劑」

選手村防疫嚴「食材驗興奮劑」

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

她當北京冬奧志工　稱「台灣省高雄市人」陸網大讚

普丁領銜國際政要出席北京冬奧 阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

普丁領銜國際政要出席北京冬奧 阿根廷總統要去毛澤東紀念館參觀

關鍵字：

冬奧鳥巢高科技

讀者迴響

熱門新聞

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

公司匯10萬「沒進戶頭」急了！前行員揭真相

白癡公主一家5姊妹拜年！網驚豔暴動了：都大眼美女

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

床戰「尷尬3狀況」！

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

台灣過年「越來越沒年味」？炎亞綸5字妙回網笑翻

最易「單身上癮」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面