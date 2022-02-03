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808首自創曲作價2828萬入股公司　名作曲家偷拿歌抵債遭判刑

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲作曲家用自己創作歌曲入股開公司，卻偷拿去償還個人債務挨告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

台語流行歌作曲家楊延壽於6年前，以自己創作的808首歌技術作價，和女子王又萱共組鑫新公司，打算經營詞曲授權收費業務，楊男卻涉瞞著王女，擅自將其中數百首歌曲著作財產權用於擔保個人借貸，期滿因還不出錢，歌曲著作財產權都被讓渡給債主，王女不甘損失，憤而提告，台北地院依背信罪判楊男5月徒刑，可上訴。

楊延壽以藝名「傑米」創作許多大眾化歌曲，包括蔡小虎與龍千玉合唱《袂凍無你》、翁立友的《今生最愛妳》、高向鵬和方怡萍合唱《情難了》等，楊男也經營過唱片公司、開音樂班授課等。

本案源於他跟王女合作詞曲及發行專輯而相識，進而商議共組鑫新公司，用楊男創作歌曲從事授權收益業務，但楊男先前向張姓男子與邱姓男子各借500萬元與200萬元，分別拿712首歌、955首歌做擔保，楊男請王女代墊還款，好讓歌曲著作權恢復乾淨。

王女於2016年間幫楊男還清這2筆債務，同年7月成立鑫新公司，楊男提供808首自創歌曲技術作價2828萬元入股，並擔任公司董事，王女現金出資60萬元擔任董事長，不料楊男瞞著王女，隔年（2017年）4月擅自將已入股歌曲中的數百首，用於擔保個人向音圓公司借款300萬元。

結果2017年底，楊男還不出錢，竟把這幾百首歌曲著作財產權讓渡給音圓公司抵債，王女得知這些歌已被納入音圓公司的電腦伴唱機曲目裡，怒告楊男涉嫌背信。楊男認錯，但王女再告楊男隱瞞歌曲另已授權別人，卻騙她幫忙還債，涉犯詐欺得利罪嫌，楊男一概否認。

法官審理認定楊男違背鑫新公司的利益，又遲沒和解，依背信罪判刑5月、得易科罰金15萬元。至於楊男被控詐欺得利罪嫌部分，法官指王女幫楊男還錢後，很仔細收回2張借據保管，對於借據載明抵押借款的歌曲另有授權別人使用，應該知情。

法官指楊男依約將歌曲入股，2人的公司也順利設立，之後楊男雖擅自拿歌曲著作財產權擔保個人借款，但不代表一開始就存心欺騙王女，何況這部分抵押借款歌曲的著作財產權，仍屬於鑫新公司，依法可再授權他人使用，因此將楊男所涉詐欺得利行為判無罪，可上訴。

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關鍵字：

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