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防一氧化碳中毒！台中補助更換熱水器　１戶最高3000元

▲▼楊人翰醫師呼籲，使用瓦斯熱水器時，若出現頭暈、噁心、嗜睡等症狀時，請停止使用並盡速就醫。（圖／台中醫院提供）

▲▼醫師楊人翰呼籲，使用瓦斯熱水器時，若出現頭暈、噁心、嗜睡等症狀，應停止使用並盡速就醫。（圖／台中醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

春節連假期間一旦遇上寒流，民眾在家習慣將門窗緊閉，但這也容易發生一氧化碳中毒，如果出現頭暈、噁心又嗜睡等症狀，應立即打開窗戶保持通風並報警，台中醫院日前就收治一對同房室友，2人昏睡10多個小時，經送醫搶救，2人血中一氧化碳濃度超出正常值20倍，緊急安排高壓氧治療並住院觀察，後續恢復情況良好。消防局強調，台中市持續推動「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」計畫，111年度已編列396萬元經費，可補助1320戶，每戶最高補助3000元、以一次為限。

台中市消防局日前獲報有2人疑似一氧化碳中毒案件，緊急送往台中醫院救治，急診醫學科醫師楊人翰表示，這2名同房室友某天晚上突然感覺頭暈且全身無力，一直昏睡至隔天下午才漸漸醒來，由於持續暈眩與不適，於是被送來急診室就醫，楊人翰懷疑2人同時出現類似症狀，可能是環境因素所起，於是檢驗血中一氧化碳濃度，結果分別為22.1%及22.7%，嚴重高於標準值1.5%。

楊人翰說明，一般人在吸入一氧化碳後，常出現全身無力、頭暈頭痛、嗜睡、噁心、四肢麻木等不適，如果患者沒有警覺，持續累積吸入或是暴露於過高濃度的一氧化碳環境中，可能會導致嚴重的心律不整與死亡。

▲▼楊人翰醫師呼籲，使用瓦斯熱水器時，若出現頭暈、噁心、嗜睡等症狀時，請停止使用並盡速就醫。（圖／台中醫院提供）

消防局說明，一氧化碳無色、無味，中毒後症狀不易被察覺，是居家環境中的隱形殺手，如家中同時有多人出現類似「感冒」或「食物中毒」，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，就要警覺是否為一氧化碳中毒，先離開室內至通風良好的室外環境，再撥打119求救。

此外，民眾可自行檢視家中熱水器安裝位置是否安全，確實遵守「五要」原則，才能免於一氧化碳中毒危險，包含保持環境「通風」、選擇合格「標示」、使用正確「型式」、注意安全「安裝」及注意平時「檢修」；若對家中熱水器安全有疑慮時，可直接撥打119，利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢查熱水器是否安全。

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